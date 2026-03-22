Cartas de lectores III: inconcebible

Resulta completamente inconcebible que un presidente nos exponga a una situación de alta peligrosidad, al declarar a los gritos que considera a Irán como enemigo, asegurando que Argentina está completamente comprometida con EE.UU. e Israel en la lucha contra Irán. Al respecto ha trascendido en medios periodísticos que el compromiso con que Milei ha comprometido al país, consta en documentos que certifican el acuerdo. Consecuente con esto, el presidente afirma, irresponsablemente, que tiene la intención de enviar barcos y efectivos que acompañen a la armada de EE.UU. a la zona en conflicto.Todas estas expresiones con las que asegura a los gritos que pertenece al sionismo internacional, se intensifican con las declaraciones optimistas de que “con Trump ganaremos la guerra en el Golfo”. Estas irresponsables manifestaciones han logrado que Irán nos considere “enemigos” y como tal, estamos peligrosamente expuestos a ser “objetivos” pasibles de ser agredidos. Estimo que el Congreso debería intervenir para evitar una decisión tan absurda y temeraria. En todo caso, sugerir a Milei que vaya personalmente en los barcos que promete enviar, encabezando un grupo formado por todos los acólitos que aplauden a él y a Trump.