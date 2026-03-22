Cartas de lectores II: esperando la vía libre en un cruce

La ciudadanía continúa en la incertidumbre sobre la reanudación del servicio de trenes de pasajeros de larga distancia del Ferrocarril General Bartolomé Mitre entre Tucumán - Buenos Aires. Un descarrilamiento ocurrido el 20 de septiembre de 2025 en la localidad de Gramilla, Santiago del Estero, sirvió de pretexto para paralizar el servicio en forma indefinida, y se justificó la interrupción inicial por trabajos de mantenimiento, renovación de vías, durmientes y revisión técnica a solicitud del concesionario. Sin embargo, los trenes de cargas continúan circulando por esas vías sin inconvenientes técnicos. El Estado nacional prorrogó por 24 meses la emergencia nacional ferroviaria, Resolución Nro 12/2026, y en sus considerandos se refiere a los servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. Esta medida se extiende a la declarada en junio de 2024, buscando consolidar mejoras de seguridad; abarca todas las empresas operadoras, infraestructura y administración de la red nacional. El Estado nacional justifica tal situación a través de la emergencia ferroviaria, pero hay una gran contradicción; mientras los impuestos de los ciudadanos financian la emergencia ferroviaria, el Estado mantiene paralizados los servicios ferroviarios de pasajeros desde Tucumán a Buenos Aires, pero permite que la carga siga utilizando la vía principal. En los últimos 30 años los trenes de pasajeros de larga distancia del General Bartolomé Mitre circularon en forma normal cumpliendo los horarios establecidos. En los últimos tiempos se publicitaban los viajes en trenes, recorriendo 1.150 kilómetros en 32 horas, estando lejos las 19 horas en el tiempo pasado. Las autoridades gubernamentales tienen que exigir el cumplimiento de la Ley nacional 27.132/2015, que otorga al ciudadano argentino el derecho a usar los servicios ferroviarios de pasajeros; la citada ley declara de interés público la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y cargas. Esta Ley devuelve al Estado la gestión del sistema con el objetivo de modernizarlo y garantizar la conectividad del país. En 2024 tuve la satisfacción de ver en la televisión la acérrima defensa del Ferrocarril Belgrano Cargas, oponiéndose a su privatización mediante argumentos sólidos y fundamentados por dos legisladores de Tucumán. Deseo que en el futuro los demás legisladores tucumanos presenten proyectos para recuperar los trenes de pasajeros del Ferrocarril Belgrano.