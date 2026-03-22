No hay que bajar la guardia ante el riesgo moderado de tormentas eléctricas

A veces las descargas eléctricas de las tormentas ocurren de formas que no son evidentes a simple vista. En el imaginario popular está pensado que el riesgo principal es que un rayo caiga directamente sobre casa. Eso es poco probable, en realidad lo que más temor debería causar son las sobretensiones transitorias. Cuando un rayo cae cerca de las líneas eléctricas, induce un pico de voltaje masivo que viaja por los cables hasta el hogar.