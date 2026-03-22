No hay que bajar la guardia ante el riesgo moderado de tormentas eléctricas

Para este fin de semana no se esperan tormentas severas (hasta el momento no hay alertas naranjas). Pero en Tucumán el clima puede cambiar de forma drástica con mucha actividad eléctrica en pocos minutos. Como la humedad suele ser altísima, cualquier entrada de frente frío dispara rayos. Además, eleva los latidos del corazón; es inevitable pensar qué puede suceder a nivel eléctrico con los artefactos del hogar.
A veces las descargas eléctricas de las tormentas ocurren de formas que no son evidentes a simple vista. En el imaginario popular está pensado que el riesgo principal es que un rayo caiga directamente sobre casa. Eso es poco probable, en realidad lo que más temor debería causar son las sobretensiones transitorias. Cuando un rayo cae cerca de las líneas eléctricas, induce un pico de voltaje masivo que viaja por los cables hasta el hogar.
Los riesgos
No todos los aparatos sufren por igual. El factor determinante es la electrónica sensible (microchips y placas base). Con ese criterio técnico Laptops, PCs de escritorio, consolas de videojuegos tienen procesadores extremadamente sensibles a variaciones mínimas de voltaje; osea son los primeros que hay que desenchufar cuando se empiezan a escuchar los truenos. Los Smart TVs, Routers de Wi-Fi, equipos de sonido que están conectados permanentemente, sus placas de video/red son muy delicadas y tienen niveles críticos de ser dañados.
Los artefactos con riesgo moderado como lavarropas modernos, heladeras con inverter, microondas, aunque tienen motores, en la actualidad casi todos incluyen placas electrónicas para los programas. Los que menos riesgos corren son los que tienen circuitos más “rústicos” como las estufas eléctricas, cafeteras simples, los focos LED; un pico muy fuerte igual puede quemarlos.
Desconectar físicamente los artefactos es el único método 100% efectivo de protegerlos cuando hay una tormenta eléctrica. No basta con apagar el equipo.
También es bueno usar protectores de sobretensión: son dispositivos que se enchufan a la pared y cortan la corriente si detectan un pico o estabilizadores o UPS, especialmente recomendados para computadoras, ya que además de proteger, dan unos minutos de batería para apagar todo correctamente. En este punto, hay que revisar que la casa tenga una conexión a tierra funcional. Sin ella, los protectores de sobretensión no tienen hacia dónde derivar el exceso de energía.