“Tengo una tumba por llenar”: la carta a Milei de la hermana de las mellizas desaparecidas en La Perla

Casi cinco décadas después de que el terrorismo de Estado irrumpiera en una pensión de Córdoba, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró un hallazgo asombroso y, a la vez, incompleto. A partir de un solo diente recuperado en el predio “Loma del Torito”, anexo al centro clandestino La Perla, se identificó a una de las mellizas Carranza. No obstante, la genética se topó con un límite: al compartir el mismo ADN, no es posible determinar si los restos pertenecen a Cecilia María o a Adriana María.