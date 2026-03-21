La Expo Apronor 2026 ya se encuentra en la etapa final de su organización y en los detalles para su apertura. Estará habilitada desde el 26 hasta el 28 de marzo, en la Ramada de Abajo. El evento se consolida como el termómetro de una región que, pese a las asimetrías geográficas y económicas, apuesta a la vanguardia tecnológica y al fortalecimiento institucional para sostener su competitividad.
El norte, motor productivo
En opinión de Hugo Meloni, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), la Expo es la herramienta para mostrar al país que el norte es un núcleo productivo con una voluntad inquebrantable: “El propósito es mostrar un norte pujante a pesar de las desventajas notorias que tenemos respecto de la zona núcleo, como los fletes o los rindes dispares. Queremos generar un círculo virtuoso entre empresas y productores”.
Macarena Ramos, vicepresidenta de la entidad, destacó el sentido de pertenencia: “Es una muestra hecha por productores para productores. Logramos que el NOA tenga su propio espacio de actualización, evitando que el productor deba trasladarse 1.000 kilómetros para acceder a la tecnología que aquí ya tenemos disponible”.
Ramos explicó que los expositores que los acompañan recorrieron un camino de aprendizaje, de esfuerzo y de sacrificio, que llevó a que la Expo se consolide como la más visitada y más grande del norte argentino.
“Rumbo a esta novena edición, Expo Apronor mostró un crecimiento constante tanto en superficie como en afluencia de público”, destacó Meloni. Y añadió: “La base del éxito radica en la confianza de los expositores, que ven en la muestra una oportunidad real de concretar operaciones comerciales, ante una concurrencia que busca soluciones técnicas directas”.
La tecnología de punta y la capacitación técnica serán los pilares para ayudar al productor a ser más eficiente. La muestra ofrecerá capacitaciones específicas con charlas técnicas sobre el manejo de malezas y de insectos que afectan hoy al productor, como la problemática de la chicharrita.
Tecnología de avanzada con la exhibición de maquinaria y de herramientas de precisión para mejorar la productividad en el lote.
Perspectiva climática y económica en la cual se hará un análisis sobre el panorama meteorológico y financiero para la toma de decisiones.
Ante la coyuntura macroeconómica, la Expo refuerza su perfil comercial. Meloni destacó la gestión con entidades bancarias: “Sabemos que las herramientas para el agro son muy caras, de alto costo y valor; por eso apostamos a la participación de entidades bancarias que permitan ser el nexo, otorgando líneas de crédito accesibles y tasas muy atractivas en la Expo, para que la compra de maquinaria sea una realidad y no solo un deseo”.
Además como institución independiente, Apronor mantiene una postura firme y busca que el Gobierno acompañe. “Somos una entidad gremial, sin ataduras políticas; y valoramos que las autoridades provinciales y nacionales nos acompañen en esta muestra, para darle un marco institucional y que vean nuestro esfuerzo como asociación. Y de esta forma respalden este empuje que está teniendo Apronor para el desarrollo del NOA, que es una de las zonas más desprotegidas, más postergadas del país”, afirmó el titular de Apronor.
Finalmente, Meloni y Ramos coincidieron en que este evento representa un compromiso ineludible con el futuro; a pesar de las dificultades, el acompañamiento de las empresas y la inversión privada constituyen el motor que mantiene viva la producción regional. “Los invitamos a consolidar este espacio de sinergia entre empresas y productores, reafirmando una vez más por qué somos, orgullosamente, la fuerza del agro en el NOA”, concluyó Ramos.