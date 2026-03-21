“Queremos generar un círculo virtuoso entre empresas y productores”

Además como institución independiente, Apronor mantiene una postura firme y busca que el Gobierno acompañe. “Somos una entidad gremial, sin ataduras políticas; y valoramos que las autoridades provinciales y nacionales nos acompañen en esta muestra, para darle un marco institucional y que vean nuestro esfuerzo como asociación. Y de esta forma respalden este empuje que está teniendo Apronor para el desarrollo del NOA, que es una de las zonas más desprotegidas, más postergadas del país”, afirmó el titular de Apronor.