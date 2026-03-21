Aftosa: veterinarios acreditados por Senasa podrán aplicar las vacunas

En los casos en que el titular del Renspa no designe fehacientemente a un profesional veterinario para cumplir esta función durante las campañas, el establecimiento quedará automáticamente asociado al ente sanitario correspondiente al plan local de la jurisdicción. Entre los requisitos establecidos, los veterinarios privados que deseen desempeñarse como vacunadores deberán contar con la acreditación vigente ante el Senasa, tanto para esta función como en brucelosis bovina.