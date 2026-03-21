La Argentina avanza en el proceso para poder exportar cítricos dulces a EEUU

Roberto Varela, gerente ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino, explicó que el trámite había quedado estancado en 2019 en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), luego de que autoridades estadounidenses realizaran inspecciones técnicas en el país y manifestaran conformidad con los estándares locales. Sin embargo, el proceso no avanzó desde entonces. Varela precisó que falta la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas en el registro federal del país del norte.