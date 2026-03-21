La Argentina avanza en el proceso para poder exportar cítricos dulces a EEUU

La diversificación de mercados es una de las claves en la rentabilidad de las exportaciones frutícolas, ya que permite reducir riesgos y llegar a nuevos consumidores. En ese contexto, la Argentina vuelve a poner en el centro de su estrategia exportadora de cítricos dulces a uno de los mercados más exigentes y atractivos del mundo: el de Estados Unidos.
Según publica el sitio Portalfruticola.com, la industria ha gestionado la apertura del mercado estadounidense por más de siete años. Actualmente, el sector citrícola se encuentra a la espera de concretar la apertura sanitaria que permitiría el ingreso de cítricos dulces a Estados Unidos.
Cabe destacar que productores del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) del país impulsaron en agosto del año pasado -mediante la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus)- la reactivación del proceso, retomando el seguimiento activo del expediente.
A partir de entonces, se conformó un equipo de trabajo conjunto entre el sector público y privado, que incluyó reuniones tanto en Buenos Aires como en Washington, además de la contratación de una consultora especializada para avanzar en los aspectos administrativos.
Roberto Varela, gerente ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino, explicó que el trámite había quedado estancado en 2019 en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), luego de que autoridades estadounidenses realizaran inspecciones técnicas en el país y manifestaran conformidad con los estándares locales. Sin embargo, el proceso no avanzó desde entonces. Varela precisó que falta la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas en el registro federal del país del norte.
Este paso resulta clave, ya que habilita un período de consulta pública de aproximadamente 60 días. Una vez finalizado ese plazo, el USDA evalúa las observaciones recibidas y emite una resolución definitiva que, de ser favorable, permitirá el inicio de las exportaciones.