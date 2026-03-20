Banco Macro avanza en la ampliación de su ecosistema digital mediante la compra estratégica del 50% de banco Sáenz, complementando su reciente adquisición de personal pay

Como fue comunicado oportunamente, la sociedad con Telecom Argentina en Personal Pay, la billetera de Personal, ahora complementada con ésta adquisición que realiza el Banco, busca ampliar el ecosistema de servicios financieros mediante un nuevo modelo de negocio, con el objetivo de llegar a más argentinos con una oferta que combina la facilidad de uso de una billetera, con una oferta de servicios financieros ampliada, y con todo el respaldo de un banco líder.