Marcha atrás de Scaloni: Mastantuono y Panichelli vuelven a la Selección

En un giro inesperado respecto a su última convocatoria, Lionel Scaloni decidió incluir nuevamente a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli en la lista de la Selección Argentina de cara a la próxima fecha FIFA. Ambos futbolistas viajarán el lunes al país para sumarse a los trabajos del plantel.
La decisión marca una corrección sobre dos ausencias que habían generado sorpresa. En el caso de Mastantuono, el volante ofensivo del Real Madrid venía formando parte de las últimas citaciones e incluso había utilizado la camiseta número 10 en septiembre.
Por su parte, Panichelli atraviesa un gran presente en el Racing de Estrasburgo, donde se posiciona como uno de los máximos goleadores de la Ligue 1, con 14 tantos, solo por detrás de Mason Greenwood.
ðð¦ð· FRANCO MASTANTUONO SE SUMA A LA LISTA DE LA SELECCIÃN ARGENTINA.— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 20, 2026
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El contexto explica el cambio de postura. Esta ventana internacional será la última antes de la lista definitiva para el Mundial 2026, lo que obliga al cuerpo técnico a evaluar variantes en un plazo limitado. En ese escenario, cada entrenamiento y cada minuto en cancha adquieren un valor determinante.
La convocatoria también deja expuestas las disputas internas por un lugar en el plantel. Mastantuono compite directamente con Gianluca Prestianni por un espacio en la zona ofensiva, mientras que Panichelli pelea por consolidarse como alternativa en el puesto de centrodelantero, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como fijos. En esa puja, su principal competidor es José López.
La Selección tendrá como primer compromiso el amistoso frente a Mauritania, programado para el viernes 27 de marzo a las 20:15 en la Bombonera. Será, hasta el momento, el único encuentro confirmado tras la suspensión de la Finalissima ante España, mientras se aguarda la definición de un segundo rival para el 31 de marzo.
Con el Mundial cada vez más cerca, Scaloni ajusta piezas y reabre el abanico de opciones. La vuelta de Mastantuono y Panichelli no solo amplía variantes, sino que también confirma que, a esta altura del proceso, ningún lugar está definitivamente asegurado.