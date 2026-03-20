La Banda Sinfónica de Tucumán ofrecerá un concierto a beneficio de las familias afectadas por las inundaciones
La entrada será solidaria, invitando al público a colaborar con lavandina, agua mineral, insecticida, repelente o alimentos no perecederos, que serán destinados a las familias afectadas por las recientes inundaciones en Tucumán.
El próximo domingo 22 de marzo a partir de las 20 horas, la Banda Sinfónica de la Provincia a cargo del Mtro. Héctor Lizana, subirá al escenario del Teatro San Martín para ofrecer el concierto «Mitos, fuegos y leyendas».
La entrada será solidaria, invitando al público a colaborar con lavandina, agua mineral, insecticida, repelente o alimentos no perecederos, que serán destinados a las familias afectadas por las recientes inundaciones en Tucumán.
En esta oportunidad, el programa propone un recorrido musical inspirado en distintas culturas, paisajes y relatos míticos. En este sentido, el concierto abrirá con Ignition, de Todd Stalter, una pieza que representa el inicio del movimiento. Luego, The Falcon of Egypt, de Rossano Galante, trasladará al público al antiguo Egipto.
A continuación, Lord Tullamore, de Carl Wittrock, aportará un clima festivo inspirado en la música tradicional irlandesa. En el centro del programa se interpretará A Little Concert Suite, de Alfred Reed, una obra destacada del repertorio sinfónico por su equilibrio entre tradición y modernidad.
En la segunda parte, Foxfire, de James Barnes, propondrá una atmósfera más introspectiva, inspirada en un fenómeno natural que produce luz en la oscuridad de los bosques. El cierre estará a cargo de Goddess of Fire, de Steven Reineke, una pieza de gran intensidad rítmica que representa la fuerza y la energía del fuego.
De esta manera, La Banda Sinfónica de la Provincia propone un recorrido por distintas imágenes y mitos musicales a través de viaje sonoro donde la imaginación y la música se unen para dar vida a paisajes, leyendas y emociones.