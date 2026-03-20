El Gobierno cerró paritarias con Apemys y aseguró paz social en la provincia

“Este es el último gremio con el cual estamos cerrando el acuerdo salarial. En el contexto complejo en el que estamos hablando, con dificultades económicas y guerras a nivel global, llegamos al octavo acuerdo, y gracias a la decisión que han tomado los gremios con el Poder Ejecutivo de ir haciendo recomposiciones seguidas, no se nos acumularon muchos puntos más de inflación y no se nos deterioró mucho más el salario. Cada 60 días nos sentamos a actualizar el salario. Si no lo hacíamos, y lo hacíamos dos veces al año, ustedes iban a perder el poder adquisitivo y nosotros no íbamos a tener la posibilidad de pagar. Ha sido una muy buena, sana e inteligente decisión hacer ocho recomposiciones”, expresó el mandatario.