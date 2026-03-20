¿Qué desayunó San Martín en la previa del partido en San Juan y qué cenará en el regreso a Tucumán?

¿Qué almorzará el plantel de San Martín?

Para el almuerzo, en tanto, está prevista una entrada con una porción de tarta de jamón y queso descremado. Luego, como plato principal, el menú contempla fideos espaguetis en porción abundante y ñoquis de papa en menor cantidad, con salsa roja o blanca a elección, más pata muslo de pollo. La comida se completa con pan francés y queso rallado bajo en grasas. Todo forma parte del esquema previsto por el área de nutrición para las horas previas al encuentro.