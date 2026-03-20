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¿Qué desayunó San Martín en la previa del partido en San Juan y qué cenará en el regreso a Tucumán?

El plantel sigue una planificación del área de nutrición del club, con un menú definido para antes y después del duelo contra el "Verdinegro".

BUFFET. Frutos secos, lácteos y fiambres en el desayuno del plantel de San Martín en San Juan. BUFFET. Frutos secos, lácteos y fiambres en el desayuno del plantel de San Martín en San Juan.
Hace 1 Hs

San Martín no sólo ajusta detalles futbolísticos en la previa del partido con su homónimo sanjuanino. También sigue una planificación alimentaria diseñada por el área de nutrición del club, encabezada por Nicolás Ramos y acompañada por Valentina Martínez y Antonela Foniciello. En los días de competencia, el menú del plantel se organiza con el objetivo de acompañar el rendimiento de los jugadores y también su recuperación posterior.

De acuerdo con esa planificación, el desayuno del plantel incluye distintas alternativas. Entre las opciones aparecen leche proteica descremada, yogures descremados y griegos, quesos untables y frescos bajos en grasa, huevos revueltos, cereales, granola, galletas de arroz, frutos secos y frutas de estación. También se suman panes blancos e integrales, palta, tomate, infusiones como té, café, mate o cacao, además de preparaciones como budín de avena, banana y miel, o panqueques de avena y banana.

¿Qué almorzará el plantel de San Martín?

Para el almuerzo, en tanto, está prevista una entrada con una porción de tarta de jamón y queso descremado. Luego, como plato principal, el menú contempla fideos espaguetis en porción abundante y ñoquis de papa en menor cantidad, con salsa roja o blanca a elección, más pata muslo de pollo. La comida se completa con pan francés y queso rallado bajo en grasas. Todo forma parte del esquema previsto por el área de nutrición para las horas previas al encuentro.

La última comida, en viaje

La cena será después del partido, ya que el plantel emprenderá el regreso a Tucumán apenas termine el encuentro. Según lo previsto, esa comida se realizará en el colectivo. La entrada incluirá distintas variedades de pizza, como especial, napolitana o rúcula con tomate, acompañadas con fainá. Como plato principal, el menú contempla carne al horno con vegetales -morrones, cebolla y zanahoria- y papas españolas al horno. 

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