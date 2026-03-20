Detuvieron a un profesor universitario por difundir contenido antisemita y nazi en redes sociales
Un profesor de 33 años fue detenido en Villa María tras un allanamiento en su vivienda, donde se secuestraron dispositivos y material digital vinculado al nazismo. Está acusado de difundir mensajes de odio bajo un perfil falso y quedó imputado por la Ley de Actos Discriminatorios.
Un docente universitario de 33 años fue detenido en la ciudad de Villa María en el marco de una causa que investiga la difusión de mensajes antisemitas y propaganda vinculada al nazismo a través de redes sociales.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina, que realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Santiago del Estero al 1700. Allí, el sospechoso fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia federal.
De acuerdo con la investigación, el acusado —quien se desempeñaría como docente en la Universidad Tecnológica Nacional— utilizaba un seudónimo en la red social X para publicar contenidos de odio, con referencias al nazismo y mensajes discriminatorios.
La causa está a cargo de la fiscal federal María Schianni y se encuadra en la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios. La pesquisa se inició tras una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que alertó sobre la actividad del docente en redes.
Durante el operativo, los agentes secuestraron distintos dispositivos electrónicos y material digital con referencias al régimen nazi, a Adolf Hitler y a la comunidad judía. También se encontraron archivos y conversaciones que ahora serán analizados para determinar el alcance de las publicaciones.
El profesor quedó imputado por presunta infracción a la normativa que sanciona actos discriminatorios en el país. La Justicia busca establecer si los contenidos difundidos implican instigación al odio o a la violencia.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.