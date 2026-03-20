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Cartas de lectores: inundados, pero no derrotados
Hace 7 Hs

La situación de La Madrid es realmente crítica. Las inundaciones han afectado gravemente a la localidad, con cientos de familias evacuadas y obligadas a pasar la noche a la vera de la ruta 157. El desborde del Río Marapa ha provocado que el agua ingrese a Las casas, alcanzando en algunos casos hasta los dos metros de altura. El 95% de las familias afectadas ya regresaron a sus hogares, aunque algunos vecinos aún permanecen en la ruta porque necesitan acondicionar sus viviendas. Los gobiernos provincial y nacional están enviando asistencia; se están realizando campañas de donaciones para todas las familias afectadas. Las consecuencias del desborde del Río Marapa se debe a las fuertes lluvias y por el agua del dique Escaba, que se encontraba en el nivel del vertedero, que significaba que todo el líquido que ingresaba era arrojado al río Marapa inmediatamente. Las autoridades decidieron romper la ruta 157 para permitir el drenaje del agua y evitar que el pueblo quede completamente inundado. De inmediato se suspendieron las clases en toda la provincia hasta el viernes 13 de marzo, quedando más de 200 escuelas más sin clases por las pésimas condiciones en que quedaron. La importancia y la tristeza se sienten en el aire. Ver un pueblo luchando contra la fuerza de la naturaleza con sus casas inundadas y sus vidas en peligro. Es como si la vida se detuviera por un momento y todo lo que importa es sobrevivir y esperar a que pase la tormenta.

Rodolfo Ruarte                                                                         

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

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