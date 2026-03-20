El agua delata falencias

La decisión abrió, además, un frente político inmediato. En la oposición cuestionaron con dureza la suspensión, con críticas que fueron desde la ironía hasta planteos más estructurales sobre el estado de edificios, de rutas y de canales. Del otro lado, el oficialismo respondió con la misma intensidad. Defendió la medida como una decisión necesaria ante un fenómeno climático extraordinario y acusó a sus detractores de oportunismo político y de falta de coherencia, en una discusión que rápidamente superó lo educativo.