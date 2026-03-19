La salida de Argentina de la OMS

Al abandonar la OMS, Argentina queda fuera del mecanismo de coordinación ante futuras pandemias, un riesgo latente en un mundo cada vez más interconectado. Aunque el Gobierno asegura que mantendrá su presencia en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para no perder el acceso a los fondos rotatorios de vacunas, la viabilidad legal y política de pertenecer a una oficina regional sin ser parte de la organización matriz es un terreno jurídico pantanoso. Históricamente, los beneficios de pertenecer a la OMS han sido tangibles: desde la certificación de la eliminación de enfermedades como el paludismo hasta el acceso a bancos de datos genómicos y asistencia técnica en emergencias. Argentina ha sido beneficiaria de créditos y programas de capacitación que ahora quedan en el aire. La gran pregunta es si un país con los desafíos sanitarios de Argentina puede permitirse el lujo de prescindir de la mayor red de inteligencia sanitaria del planeta por una cuestión ideológica. La nueva estrategia sanitaria internacional, según el canciller Pablo Quirno, se basará en el bilateralismo. El plan es establecer acuerdos directos con agencias como la FDA de Estados Unidos y otros organismos de naciones aliadas, bajo un esquema de “cooperación entre iguales”. El Gobierno apuesta a que la agilidad de negociar estado a estado compensará la pérdida de la red multilateral, confiando en que la autonomía para aprobar medicamentos y gestionar crisis compensará la falta de respaldo de la ONU. Sin embargo, el escenario que se proyecta es el de un país que deberá navegar tormentas sanitarias con sus propios instrumentos, a menudo limitados. En caso de una nueva emergencia global, Argentina no tendrá asiento en la mesa donde se definen las prioridades de distribución de insumos o el desarrollo de tratamientos. El gobierno sostiene que esto evitará “imposiciones”. En definitiva, Argentina inicia hoy un experimento de riesgo calculado. El tiempo dirá si esta apuesta por la soberanía absoluta brinda una libertad genuina o si, ante el próximo brote viral, descubriremos qué consecuencias tuvo la decisión oficial.