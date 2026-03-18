Intentó robar una moto en una casa y fue reducido por el dueño y un vecino

Un joven de 20 años fue aprehendido luego de intentar robar una motocicleta del interior de una vivienda en San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre avenida Sáenz Peña al 200.
Durante una audiencia multipropósito realizada este miércoles 18 de marzo, la Justicia le formuló cargos por el delito de hurto simple en grado de tentativa. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, a cargo de la fiscal Alejandra Navarro.
El auxiliar de fiscal Pablo D’Andrea solicitó la prisión preventiva por 14 días para avanzar con la investigación, medida que fue aceptada por la jueza interviniente.
Cómo ocurrió el hecho
Según la acusación, el episodio tuvo lugar el pasado 16 de marzo alrededor de las 18:10. El imputado habría ingresado a la vivienda por un sector no determinado con la intención de sustraer bienes.
Una vez dentro, intentó llevarse una motocicleta Motomel Blitz 110, pero no logró concretar el robo. Fue sorprendido por el propietario, quien junto a un vecino logró reducirlo hasta la llegada de la policía.
El acusado quedó detenido en el lugar y continuará bajo prisión preventiva mientras avanzan las medidas investigativas.