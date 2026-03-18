Detuvieron a “Kunki” por robarle el celular a una niña, de 12 años

Un joven, de 25 años, apodado “Kunki”, fue detenido acusado de haber participado en el robo del celular a una niña, de 12 años, en la ciudad de Banda del Río Salí. El hecho ocurrió cuando la menor jugaba en el exterior de la casa de su tía y fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
Según la investigación, los delincuentes le arrebataron el teléfono y huyeron del lugar. El otro acusado, conocido como “Caña”, ya se encuentra procesado en el marco de la misma causa.
La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, dirigida por María Alejandra Navarro. En la audiencia oficial, el auxiliar de fiscal Gustavo Benjamín Zavalía confirmó la imputación de “Kunki” por el delito de robo en calidad de autor y solicitó la prisión preventiva hasta el próximo miércoles para avanzar con las medidas investigativas, planteo que fue avalado por el juez interviniente Sebastián Mardiza.
De acuerdo con la acusación, el hecho se produjo el 20 de febrero de 2026, alrededor de las 22.30, en el barrio 23 de Agosto, cuando la menor fue abordada por los dos sospechosos, quienes concretaron el robo y escaparon.