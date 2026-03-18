Detuvieron a “Kunki” por robarle el celular a una niña, de 12 años

La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, dirigida por María Alejandra Navarro. En la audiencia oficial, el auxiliar de fiscal Gustavo Benjamín Zavalía confirmó la imputación de “Kunki” por el delito de robo en calidad de autor y solicitó la prisión preventiva hasta el próximo miércoles para avanzar con las medidas investigativas, planteo que fue avalado por el juez interviniente Sebastián Mardiza.