Intento de robo en barrio Independencia: el acusado tenía condenas previas

Un hombre de 30 años fue aprehendido en flagrancia luego de protagonizar un intento de robo en el barrio Independencia de San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió hace 48 horas y es investigado por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III del Ministerio Público Fiscal.
Según informó el auxiliar fiscal Rodrigo Bilbao, el acusado interceptó a un ciudadano en la vía pública y le sustrajo su celular y billetera mediante amenazas. El sospechoso cuenta con dos condenas previas por delitos contra la propiedad, lo que agrava su situación procesal.
El fiscal interviniente había solicitado la prisión preventiva por 20 días, argumentando riesgo de fuga debido a la falta de arraigo, ya que el imputado se encuentra en situación de calle. Sin embargo, el juez actuante resolvió reducir el plazo a 10 días, considerando la posibilidad de una salida alternativa y la pronta finalización de la investigación.
Asalto a plena luz del día
El hecho ocurrió el pasado 16 de marzo alrededor de las 10 de la mañana, en la intersección de calles Lidoro Quinteros y Fortunata García, en barrio Independencia.
La víctima caminaba por la zona cuando fue sorprendida por la espalda por el acusado, quien bajo amenazas le exigió la entrega de sus pertenencias. El damnificado le entregó una billetera con $60.000 y su teléfono celular.
Tras cometer el ilícito, el agresor se dio a la fuga en dirección al Canal Sur, descartando en el trayecto los objetos robados, que luego fueron recuperados por la víctima.
Finalmente, personal policial logró aprehender al sospechoso en las inmediaciones de avenida Américo Vespucio.