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Una universidad pública lanzó el primer profesorado universitario de chino del país

La propuesta fue presentada por la Universidad Nacional de Hurlingham y marca un hito en la educación superior al incorporar por primera vez esta formación en el ámbito público.

EDUCACIÓN. La Universidad Nacional de Hurlingham lanzó el primer profesorado universitario de chino en el sistema público argentino. EDUCACIÓN. La Universidad Nacional de Hurlingham lanzó el primer profesorado universitario de chino en el sistema público argentino. / UNAHUR
Hace 1 Hs

El sistema universitario público argentino sumó una carrera inédita: el primer Profesorado Universitario de Chino. La propuesta fue impulsada por la Universidad Nacional de Hurlingham y abre una nueva puerta para quienes buscan formarse como docentes en un idioma con creciente proyección internacional.

La iniciativa cubre una vacancia histórica en la educación superior. Hasta ahora, no existía en el país una carrera de grado en universidades públicas orientada específicamente a la enseñanza del chino.

Una carrera que no exige experiencia previa

Uno de los puntos más accesibles de la propuesta es que no se requiere conocimiento previo del idioma para comenzar. 

La carrera está pensada tanto para estudiantes que recién terminan el secundario como para quienes buscan reorientar su perfil profesional o sumar una nueva herramienta a su formación.

Por qué es una propuesta estratégica

El crecimiento del chino como idioma de intercambio académico, cultural y comercial impulsa la necesidad de formar docentes especializados. En ese sentido, la creación del profesorado responde a una demanda que hasta ahora no tenía respuesta en el ámbito público.

Además, la incorporación de esta carrera contribuye a diversificar las opciones disponibles dentro de las universidades nacionales, sumando una alternativa vinculada a un contexto global cada vez más interconectado.

Qué tener en cuenta

Aunque la preinscripción ya cerró, la carrera se posiciona como una referencia para futuras convocatorias. Seguir los canales oficiales de la universidad puede ser clave para conocer nuevas fechas y requisitos.

También se pueden realizar consultas por correo electrónico educacion@unahur.edu.ar. para acceder a información detallada sobre el plan de estudios, modalidades y próximos llamados.

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