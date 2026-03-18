Evacuaron un comedor en Jujuy por una amenaza con explosivos: hallaron una granada, armas y drogas

La intervención comenzó a primeras horas del martes, luego de que se registrara una amenaza en el comedor que asiste a niños de la zona, en los galpones de Tupac Katari. Según la información oficial difundida por El Tribuno de Jujuy, un individuo lanzó un portafolio azul con un explosivo en el interior y amenazó al personal, lo que obligó a desalojar el lugar y generó alarma entre los vecinos.