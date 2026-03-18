Cartas de lectores: Godot no vendrá

La obra dramática -”Esperando a Godot”- consiste en conversaciones entre Vladimir y Estragón, quienes esperan la llegada del misterioso Godot, que continuamente anuncia su aparición, pero nunca llega. Da la sensación que lo mismo les ocurre a los habitantes del sur de la provincia de Tucumán, que ven pasar promesas, anuncios y al final las obras nunca se concretan, gobierne quien gobierne. En 1974, durante la gobernación de Amado Juri, se dio el puntapié a la obra Dique Potrero del Clavillo. Pero en 1977 -durante la dictadura militar- dicha obra se paralizó. Luego se intentó retomarla bajo las gobernaciones de Fernando Riera, Ramón Ortega, Antonio Bussi, José Alperovich y Juan Manzur (bajo el plan Belgrano a cargo de José Cano). Es una deuda histórica que tiene el estado provincial con sus habitantes por faltas de coordinación, planificación y hasta de intenciones de llevarla a cabo. Hubiese evitado situaciones dolorosas como las que hasta nuestros días seguimos viendo. No hay redención posible, pues Godot -quien quiera que sea- no vendrá.