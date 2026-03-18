Las enseñanzas sobre liderazgo en la F1

Este fin de semana Kimi salió primero y Franco consiguió su primer punto con Alpine. Los argentinos celebramos las dos postales porque, aunque poco tengamos de alemanes o austríacos, nos apasiona el esfuerzo, la garra y la superación que el deporte nos regala cada tanto. Al final, cuando los motores se apagan, lo que queda es el factor humano. En un mundo de milésimas de segundo y presiones extremas, el liderazgo que realmente trasciende es aquel que entiende que alguien dará lo mejor de sí cuando sienta una mano en su hombro hasta en el momento del error. Porque en la búsqueda de la gloria, no todo es blanco o negro. Son los matices de la paciencia y el respeto los que terminan transformando a un debutante en una leyenda.