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Aseguran que Karina “La Princesita” está de novia con un tucumano

La cantante fue vinculada sentimentalmente con un joven rugbier de Los Pumas, tras ser vistos juntos en Miami en un evento deportivo.

Aseguran que Karina “La Princesita” está de novia con un tucumano Foto: Instagram/karinalaprinceoficial
Hace 1 Hs

Después de casi cuatro años de haber estado de novia por última vez, Karina “La Princesita fue vista con un hombre tucumano, a quien se señaló como su nueva pareja. Según confirmó el periodista “Pepe” Ochoa en su programa de streaming “Bondi”, se trataría de una figura reconocida de un seleccionado nacional deportivo argentino.

A Karina "La Princesita" le perdieron la valija en su vuelo a Tucumán

A Karina La Princesita le perdieron la valija en su vuelo a Tucumán

Pese a los primeros rumores y a haber sido vistos juntos en público, ninguno de los dos confirmó el romance ni dio explicaciones sobre las razones que los llevaron a compartir un evento público juntos. “Está saliendo Mateo Carreras con Karina ‘La Princesita’”, indicó Ochoa, en referencia al jugador del seleccionado de rugby, Los Pumas.

Ochoa también detalló que la cantante y el rugbier no tuvieron una cita más, ni estuvieron ocultándose para mantener su encuentro. El sitio en el que se reveló el supuesto romance fue en Miami, puntualmente en un partido de básquet. “Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos”, dijo Ochoa, aseverando el inicio de una nueva relación amorosa.

¿Quién es Mate Carreras, el nuevo novio de Karina?

Mateo Carreras es un jugador de rugby tucumano de 26 años que se desempeña como wing y tiene una gran proyección internacional. Actualmente vive en Bayona, Francia. Juega, además de en la Selección argentina, en el Aviron Bayonnais del Top 14. En Tucumán formó parte de Los Tarcos Rubgy Club.

Se destacó por su potencia física y su velocidad y fueron esas las principales características que lo llevaron hasta Los Pumas. Según Infobae, también fue convocado por Felipe Contepomi para formar parte del Camp de Londres.  Tiene una hija de dos años, fruto de su relación con Pauli Sánchez.

Karina “La Princesita” pidió justicia por el femicidio de una joven

El femicidio de Thania Santillán, en Santiago del Estero, generó múltiples expresiones de repudio; entre ellas, la de Karina “La Princesita”, que usó sus redes sociales para manifestarse y reclamar justicia. En sus historias de Instagram, compartió una imagen de ella misma junto a la joven, quien había visto su show.

Luego publicó la fotografía del acusado y escribió: "Esta es la cara del asesino porque siempre se publica la cara de la víctima". En otra historia, sumó una imagen de la joven con la frase "Justicia por Thania", según informó A24.

Las redes sociales de Thania demostraron que era fanática de la cantante, ya que conservaba fotografías que se había tomado con ella en distintos recitales. La identificación pública de la artista con la víctima volvió a poner el foco sobre el caso y amplificó el pedido de justicia.

Temas Los Pumas"La Princesita" KarinaMateo Carreras
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