Aseguran que Karina “La Princesita” está de novia con un tucumano

Ochoa también detalló que la cantante y el rugbier no tuvieron una cita más, ni estuvieron ocultándose para mantener su encuentro. El sitio en el que se reveló el supuesto romance fue en Miami, puntualmente en un partido de básquet. “Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos”, dijo Ochoa, aseverando el inicio de una nueva relación amorosa.