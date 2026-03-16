Despidos en Galeno ART: 470 trabajadores reclaman salarios adeudados e indemnizaciones tras la liquidación de la empresa
Mientras avanza el proceso administrativo, los trabajadores reclaman definiciones sobre la cancelación de las deudas salariales y las indemnizaciones que, sostienen, aún no tienen fecha cierta de pago.
Un grupo de trabajadores y extrabajadores de Galeno ART se movilizó este lunes frente al edificio de la compañía en Puerto Madero para reclamar el pago de salarios atrasados e indemnizaciones, luego de que la empresa fuera declarada en liquidación forzosa la semana pasada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
La situación afecta a 470 empleados, que aseguran no haber recibido información precisa sobre el cobro de sus haberes correspondientes a febrero, parte de marzo ni sobre el pago de las indemnizaciones tras el cierre de la aseguradora de riesgos del trabajo.
La protesta comenzó durante la mañana frente a la sede de la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo que dispuso la liquidación de la compañía. Desde allí, los manifestantes se trasladaron hasta las oficinas de Galeno ART, ubicadas en Puerto Madero, donde continuaron con el reclamo.
Según denunciaron trabajadores presentes en la movilización, hasta los últimos días continuaron cumpliendo con sus tareas habituales sin recibir precisiones sobre el futuro laboral ni sobre la situación administrativa de la empresa. Tras el anuncio de la liquidación, la incertidumbre se profundizó.
Al reclamo también se sumaron exempleados de la firma, quienes señalaron que esperan el cobro inmediato de los montos adeudados, tanto por salarios como por las indemnizaciones correspondientes a la desvinculación.
El conflicto se arrastra desde hace varios meses. Desde octubre pasado se registraban dificultades en el pago de salarios y en la continuidad operativa de la ART. En ese contexto, parte del personal —alrededor de 160 trabajadores— fue trasladado a otras empresas del mismo grupo, aunque la mayoría de los empleados quedó finalmente alcanzada por la liquidación.
Mientras avanza el proceso administrativo, los trabajadores reclaman definiciones sobre la cancelación de las deudas salariales y las indemnizaciones que, sostienen, aún no tienen fecha cierta de pago.