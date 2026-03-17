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Cartas de lectores: De Ciro a Darío y Jerjes
Hace 5 Hs


Irán es uno de los países más antiguos del mundo, con más de cinco milenios de historia. Pertenecen a la tradición persa, no a la árabe. No hablan el árabe (lengua), como sus vecinos (Arabia Saudita, Jordania, Egipto, etc.), sino farsi (lengua indoeuropea). Su historia no comienza con el Islam, aunque sean chiitas y estén rodeados de países sunnitas, en la actualidad. Está situada en un enclave estratégico, en la región de Oriente Medio del Sudoeste Asiático. En el año 1500 a. C., las tribus indo-arias llegaron a la región desde el río Volga y desde Asia central. Las dos principales tribus arias se asentaron en la región, los persas y los medos. Ambos llamaron a su nuevo hogar Irán, abreviatura de Irán-sahr (país de los arios). Otra tribu vivía en el sur de Irán, en la región que más tarde los griegos llamarían Persia, de donde proviene el nombre de Persia, con el que se conoció históricamente la región. En el año 600 a.C., los medos dominaban Persia. En el año 550, los persas, con Ciro, derrocaron al rey de los medos y formaron su propia dinastía (el Imperio aqueménida), que dominaría Babilonia, Palestina, Siria y Asia Menor hasta Egipto. Los caminos reales de Sardis a Susa y el sistema postal funcionaron con sorprendente eficiencia. El imperio llegó a Libia desde el oeste y desde el este hasta Pakistán, cubriendo un área mayor que la del Imperio Romano. El valle del Indo también formaba parte del Imperio aqueménida. En el 513 a.C., los persas invadieron el sur de Rusia y el sur de Europa, pero el hijo de Ciro, Darío, en el 490 a.C., fue derrotado en Maratón por los atenienses (la prueba atlética olímpica, que lleva su nombre, se debe a la distancia -42 kilómetros y 195 metros -supuestamente recorridos por el mensajero ateniense que trajo la noticia de la victoria a la ciudad, muriendo poco después). En 480 a. C., el hijo de Darío, Jerjes, invadió Grecia y se enfrentó a los espartanos en la batalla de las Termópilas. La epopeya del rey espartano Leónidas y sus trescientos soldados que detuvieron a los persas es uno de los mitos fundacionales de la supuesta superioridad de la democracia occidental, frente a la también supuesta “barbarie” asiática. Pero Esparta estaba lejos de ser una democracia. Por otro lado, los griegos también supieron apreciar las virtudes de sus adversarios. Jenofonte, un mercenario y supuesto discípulo de Sócrates como Platón, escribió una obra llamada “Ciropedia”, o “educación de Ciro”, que describe elogiosamente al príncipe persa Ciro el Joven. Su homónimo ancestral, fundador del imperio persa, a diferencia del Jerjes de la leyenda, compartió las mismas desgracias que cualquier soldado común, durmiendo en tiendas de campaña y comiendo raciones de campo. Esto relativiza el trato unilateral y maniqueo dado al Imperio Persa por la ideología “occidentalista”. Posteriormente, los persas sufrieron una aplastante derrota en Salamina y fueron expulsados de Europa en el 479 a.C., lo que provocó que el Imperio aqueménida entrará en declive.

Pedro Pablo Verasaluse  

pedropabloverasaluse@gmail.com

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