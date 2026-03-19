Ni inolvidables, emocionantes o deslumbrantes: cinco momentos incómodos en los Oscar

1- Argentina tuvo protagonismo entre los descuidos que tuvo la Academia de Actores de Hollywood. En el tradicional segmento “in memoriam”, dedicado a recordar a las figuras del cine fallecidas en el último año, no se vio a Héctor Alterio, pero en la página oficial de la Academia, su nombre sí está en ese segmento. El actor nacido en Chacarita falleció el 13 de diciembre de 2025 a los 96 años en Madrid, ciudad donde vivía desde mediados de los años 70. La falla fue catalogada como una reiterada negligencia frente al cine internacional.