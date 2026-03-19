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Ni inolvidables, emocionantes o deslumbrantes: cinco momentos incómodos en los Oscar

Uno de los segmentos tuvo un grosero error vinculado al cine argentino.

ESCENA ICÓNICA. Alterio, en Playa Cerro Avanzado, grita una frase que quedaría para la posteridad: “La puta que vale la pena estar vivo” en la película Caballos Salvajes. ESCENA ICÓNICA. Alterio, en Playa Cerro Avanzado, grita una frase que quedaría para la posteridad: “La puta que vale la pena estar vivo” en la película "Caballos Salvajes".
Hace 1 Hs

Históricamente la ceremonia de los Oscar 2026 deja más momentos acertados que errores, haciendo de la gala uno de los eventos casi perfectos que se celebra cada 12 meses. Con el auge de las redes sociales, la visibilidad de un error tiene la misma repercusión que todo el show y su brillo. La última edición no fue la excepción, el top de situaciones incómodas no fue muy extenso, pero sí intenso.

1- Argentina tuvo protagonismo entre los descuidos que tuvo la Academia de Actores de Hollywood. En el tradicional segmento “in memoriam”, dedicado a recordar a las figuras del cine fallecidas en el último año, no se vio a Héctor Alterio, pero en la página oficial de la Academia, su nombre sí está en ese segmento. El actor nacido en Chacarita falleció el 13 de diciembre de 2025 a los 96 años en Madrid, ciudad donde vivía desde mediados de los años 70. La falla fue catalogada como una reiterada negligencia frente al cine internacional.

2- La imagen del teatro tras la gala mostró que los que muchos pregonaron en el escenario y en las notas que dieron durante la tarde-noche de Los Ángeles no coincidía con lo que dijeron. La ecología, el respeto, un mundo mejor nada tuvo que ver con el estado en el que quedó el Dolby Theatre. La locación terminó con una gran cantidad de basura y restos de comida abandonados en los asientos. En X (antes Twitter), los usuarios marcaron la contradicción.

3- Uno de los momentos más criticados fue cuando la orquesta cortó el discurso de agradecimiento de los compositores de "Golden" (Mejor canción por la película animada  K-Pop Demon Hunters). El público en redes sociales consideró que fue una falta de respeto cuando la transmisión derivó en una pausa.

4- Hubo un momento de confusión cuando el director mexicano, Guillermo del Toro, se levantó de su asiento justo cuando anunciaron a los ganadores de Mejor Película Animada (K-Pop Demon Hunters). Aunque algunos lo interpretaron como que se había adelantado pensando que ganaba su película (Frankenstein), otros aclararon que simplemente se paró para aplaudir el triunfo histórico de ese género.

5- Venía bien y terminó “tiernamente” mal. Cuando enfocaron a Grogu, Baby Yoda en la exitosa serie “The Mandalorian” parte de la franquicia de Stars Wars, en la primera fila junto a Kate Hudson, Sigourney Weaver que estaba presentando un premio en el escenario dialogó con la bella actriz y el simpático muñeco. Weaver que se hizo conocida por su papel en la saga de Alien la “amenazó” guionadamente: "¡Aléjate de él, zorra!", le gritó señalándole con el dedo. Un momento adorablemente incómodo.

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