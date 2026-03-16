Día Mundial de la Lengua Francesa: un idioma que sigue seduciendo

Cada 20 de marzo se celebra la lengua que utilizaron escritores como Víctor Hugo, Marcel Proust y Honoré de Balzac. La fecha conmemora la creación, en 1970, de la Organización Internacional de la Francofonía y reconoce la relevancia global de uno de los idiomas más influyentes del planeta.
El francés es la quinta lengua más hablada del mundo, con más de 321 millones de personas que lo utilizan a diario. Es idioma oficial en 32 Estados y, según proyecciones del Observatoire de la Francophonie, podría alcanzar los 754 millones de hablantes en 2045. Según datos de Preply, plataforma de clases particulares online para el aprendizaje de idiomas, el francés es el tercer idioma más elegido por los estudiantes y muestra un crecimiento anual por encima de la media global.
La lengua francesa se ha destacado por su musicalidad y la dulzura de su entonación. De hecho, según una encuesta global de Preply, el francés se percibe como el idioma más romántico del mundo con un 54% de los votos, por delante del italiano (43%) y del español (22%). Por otra parte, en los ámbitos académicos, culturales y profesionales, la lengua de Émile Zola ocupa un lugar destacado. En Argentina , además, lo aprenden el 5% de los estudiantes.
Grandes éxitos del cine francés
El lazo entre Francia y Argentina existe desde hace siglos. La influencia de esa nación en nuestro país puede verse en la arquitectura, la gastronomía y la vida cultural. El éxito de las películas y series francesas así como cantantes muy apreciados por el público local son una clara muestra de la vigencia de este idioma.
Le Dîner de cons, conocida en Argentina como “La cena de los tontos” ha sido un gran éxito de taquilla en nuestro país y hasta llegó a hacerse una versión teatral protagonizada por figuras como Martín Bossi y Mike Amigorena. Amélie, por su parte, fue uno de los largometrajes franceses más vistos en la cartelera local. Dirigida por Jean-Pierre Jeunet, esta comedia romántica estrenada en 2001 aún perdura en la memoria de los cinéfilos argentinos.
El éxito de las series francesas es otra muestra de la vigencia que tiene el idioma en nuestro país. “Emily en París” cautivó al público local con la historia de una joven entusiasta que viaja a la capital francesa para intentar hacerse un lugar en el mundo de la publicidad. Las vistas de la ciudad y el vestuario de la protagonista fueron algunos de los principales atractivos de la serie, que también refleja la influencia global de la moda francesa.
“Ten percent”, por su parte, mostró las posibilidades que brinda la lengua francesa para expresar un humor ácido e inteligente. La vida diaria de los empleados de una agencia de talentos que debe continuar luego de la muerte de su director tuvo tanto éxito que ya se confirmó la realización de la quinta temporada e incluso una película.
A principios del siglo XX, Buenos Aires era conocida como la “París de Sudamérica". Basta recorrer parte de su arquitectura para comprobar la influencia parisina en nuestra ciudad. Edificios como el Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta, o el Palacio de Aguas Corrientes, en el barrio de Balvanera, son excelentes ejemplos de esto. La elegancia de la arquitectura francesa también se percibe en construcciones emblemáticas como el Palacio Duhau, el Palacio Errázuriz Alvear y el imponente Palacio Pereda.
Aprender francés permite acceder de primera mano a la cultura de un país que ha dejado una huella profunda en la historia, el arte y la vida intelectual del mundo. Disfrutar de películas, series e interactuar en su propio idioma cuando visitamos París es una experiencia inigualable; sin contar las ventajas laborales que nos proporciona hablar esa lengua. El próximo 20 de marzo, cuando se celebra este idioma, es una buena oportunidad para comenzar el aprendizaje.
Acerca de Preply
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