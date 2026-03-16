Día Mundial de la Lengua Francesa: un idioma que sigue seduciendo

El éxito de las series francesas es otra muestra de la vigencia que tiene el idioma en nuestro país. “Emily en París” cautivó al público local con la historia de una joven entusiasta que viaja a la capital francesa para intentar hacerse un lugar en el mundo de la publicidad. Las vistas de la ciudad y el vestuario de la protagonista fueron algunos de los principales atractivos de la serie, que también refleja la influencia global de la moda francesa.