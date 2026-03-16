Choque en cadena en avenida Siria: al menos cinco autos estuvieron involucrados

Las imágenes fueron enviadas por un lector, a través del servicio de WhatsApp de LA GACETA, quien advirtió que uno de los vehículos, que circulaba por Siria hacia el norte, por causas que se deberán establecer, fue embestido por detrás. Esa colisión lo llevó a subir la platabanda y a cruzar de carril, para luego chocar contra otro auto, que se dirigía hacia el microcentro.