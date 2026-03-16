Choque en cadena en avenida Siria: al menos cinco autos estuvieron involucrados

Al menos cinco autos se vieron involucrados este mediodía en un choque en cadena, que ocurrió sobre avenida Siria, entre las calles Bolivia y Chile. Hasta el momento, sólo se confirmaron daños materiales y lesiones menores.
Las imágenes fueron enviadas por un lector, a través del servicio de WhatsApp de LA GACETA, quien advirtió que uno de los vehículos, que circulaba por Siria hacia el norte, por causas que se deberán establecer, fue embestido por detrás. Esa colisión lo llevó a subir la platabanda y a cruzar de carril, para luego chocar contra otro auto, que se dirigía hacia el microcentro.
A los pocos minutos tomó intervención la Policía, que se encargó de las pericias y de recoger testimonios para intentar desentrañar lo sucedido. El tránsito estuvo demorado al menos una hora, ocasinando inconvenientes para decenas de conductores que emplean a diario esa vía para ingresar o salir del microcentro tucumano.
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