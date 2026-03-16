Malena Dorado sigue el camino de Tamara Castro, la artista que murió trágicamente en un accidente
La hija de Tamara Castro emocionó al público y volvió a poner en el centro de la escena la historia de la querida cantante de folclore. La artista murió trágicamente en 2006, cuando atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera.
La historia de la cantante Tamara Castro volvió a cobrar relevancia luego de que su hija emocionara al jurado en el programa Es mi sueño. Detrás de ese momento televisivo hay un recuerdo que todavía conmueve al mundo del folclore argentino: el trágico accidente que terminó con la vida de la artista cuando se encontraba en pleno auge de su carrera.
Una carrera en ascenso dentro del folclore
Nacida el 4 de diciembre de 1972 en la ciudad de Ensenada, Tamara Castro logró posicionarse como una de las voces más representativas del folclore nacional. A los 34 años atravesaba un momento de gran crecimiento artístico y trabajaba en la difusión de Vital, su sexto álbum de estudio.
La cantante también se preparaba para uno de los desafíos más importantes de su trayectoria: su participación en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, prevista para 2007. Sin embargo, ese proyecto quedó truncado por una tragedia que sacudió al ambiente musical.
El accidente que conmocionó al país
El 8 de diciembre de 2006, apenas cuatro días después de cumplir años, la artista murió en un accidente vial ocurrido en la ruta provincial 13, en la provincia de Santa Fe, a pocos kilómetros de Rafaela.
El siniestro ocurrió alrededor de las 10.30 de la mañana, cuando la camioneta Peugeot Partner en la que viajaba chocó de frente contra un Fiat Palio. Castro se trasladaba junto a su esposo, Sergio Dorado, y cuatro músicos de su banda tras haber participado en el festival folclórico “La Fortinera”, realizado en la localidad de Humberto Primo.
Como consecuencia del impacto también fallecieron los tres ocupantes del otro vehículo: Norberto Costamagna, Ester Beatriz Margarittini e Irma Liloia de Margarittini. Una cuarta pasajera, Graciela María Margarittini, resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital Jaime Ferré de Rafaela.
Qué ocurrió dentro del vehículo de la cantante
En la camioneta en la que viajaba la artista, Tamara Castro fue la única víctima fatal. Su esposo, quien conducía el vehículo, sufrió fracturas y diversos golpes, mientras que los músicos que los acompañaban resultaron con lesiones menores.
De acuerdo con el testimonio del bandoneonista Elibio Reyes, el accidente se habría producido luego de que al conductor se le volcara un mate mientras manejaba. El movimiento inesperado habría provocado un brusco volantazo que terminó dejando el vehículo frente al automóvil que circulaba en sentido contrario.
Un legado que permanece en el folclore argentino
La muerte de Tamara Castro generó una profunda conmoción en el ambiente artístico. Con apenas 34 años, la cantante estaba considerada una de las figuras más importantes de su generación dentro del folclore.
A casi dos décadas de su partida, su música sigue presente en festivales, radios y escenarios de todo el país. Su legado artístico continúa vivo en nuevas generaciones de intérpretes y también en su propia familia, donde su hija hoy busca abrirse camino en el mundo de la música, recordando el talento y la historia de una de las voces más queridas del folclore argentino.