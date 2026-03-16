Malena Dorado sigue el camino de Tamara Castro, la artista que murió trágicamente en un accidente

A casi dos décadas de su partida, su música sigue presente en festivales, radios y escenarios de todo el país. Su legado artístico continúa vivo en nuevas generaciones de intérpretes y también en su propia familia, donde su hija hoy busca abrirse camino en el mundo de la música, recordando el talento y la historia de una de las voces más queridas del folclore argentino.