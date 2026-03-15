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Con varios puntajes altos, mirá el 1x1 de San Martín tras la victoria ante Nueva Chicago

El “Santo” venció 2-0 a Nueva Chicago en La Ciudadela y varios rendimientos sobresalieron en el equipo de Andrés Yllana. Kevin López condujo al equipo, mientras que Lautaro Ovando volvió a convertir.

SALIDA ALCAMPO DE JUEGO. Durante los primeros minutos, los jugadores portaron una bandera para apoyar a Nicolás Moreno. SALIDA ALCAMPO DE JUEGO. Durante los primeros minutos, los jugadores portaron una bandera para apoyar a Nicolás Moreno. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 43 Min

San Martín venció 2-0 a Nueva Chicago en La Ciudadela y se subió a la tercera posición de la zona B de la Primera Nacional con ocho unidades. Lautaro Ovando y Kevin López fueron los autores de los goles del equipo de Andrés Yllana.

Darío Sand (6)

Nueva Chicago no lo incómodo en ningún momento. Si bien tuvo una tapada espectacular para mandar el balón al córner, todo fue invalidado por posición adelantada.

Víctor Salazar (6) 

Se mostró correcto en la marca y pasó con convicción al ataque. Se entendió muy bien con Ovando por el sector derecho y siempre buscó dañar con centros al área.

Nicolás Ferreyra (6)

Impecable en los duelos individuales, aportó su voz de mando. Ganó todo por arriba y no se complicó con la pelota en los pies.

Ezequiel Parnisari (6)

No pasó sobresaltos en defensa y estuvo correcto en cada anticipo. Mostró entrega y sacrificio en las divididas y buscó ser la salida limpia desde el fondo.

Lucas Diarte (6)

Mostró seguridad en la marca y logró pasar al ataque con convicción. Inició la jugada que terminó con la apertura del marcador.

Laureano Rodríguez (7)

Se convirtió en uno de los ejes del medio campo. Se acercó a la zaga de centrales para ser una salida y el balón siempre lo encontró bien ubicado.

Nicolás Castro (6)

Todo el tiempo fue una opción de pase para sus compañeros. Se soltó, y brindó la asistencia para el 1 a 0.

Lautaro Ovando (7)

Se ganó la titularidad tras el doblete contra los mendocinos y no defraudó. Convirtió su tercer gol en dos partidos y parece no ponerse techo. Fue un dolor de cabeza para la defensa del “Torito” y estuvo cerca de marcar otro gol más.

Kevin López (8)

Fue la figura. Demostró que lo realizado contra los mendocinos no fue casualidad y se despachó con un derechazo para estirar la ventaja. Entendió los tiempos del partido y fue el conductor del “Santo”.

Alan Cisnero (6)

Aportó entrega y sacrificio en gran parte del partido. Intercaló por ambas bandas para colaborar y le dio un pase de primera a Castro en la jugada del 1 a 0.

Facundo Pons (5)

A pesar de su entrega y sacrificio constante, sigue sin amigarse con la red. Tuvo muchas situaciones para convertir, pero no estuvo certero en la definición.

Jorge Juárez (-)

Buscó aportar lo suyo en la generación de juego y tuvo algunas situaciones interesantes. Por momentos, se mostró algo impreciso con el balón en los pies.

Gonzalo Rodríguez (-)

No tuvo mucha intervención en el desarrollo del juego, pero buscó a sus compañeros en ataque para estirar la ventaja.

Guillermo Rodríguez (-)

Con poco contacto con el balón, su tarea fue sostener el resultado y lo logró sin muchos sobresaltos.

Diego Diellos (-)

Buscó imponerse con su altura y dinamismo. Sobre el final tuvo un disparo que fue atajado por el arquero.

Luca Arfaras (-)

Prácticamente no tuvo injerencias en el partido.

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