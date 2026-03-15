Falcioni lo tiene decidido: así formará Atlético para visitar a Barracas Central

Atlético ya tiene todo listo para esta tarde. El equipo que dirige Julio César Falcioni completó su jornada de concentración en el Hotel Continental con una rutina de activación física por la mañana y un clima distendido por la noche, cuando el plantel celebró el cumpleaños del volante Lautaro Godoy.
En medio de la preparación para el duelo que se disputará desde las 15.30, el entrenador definió que repetirá la misma formación que igualó 1-1 frente a Aldosivi en la fecha anterior. La decisión responde, en parte, a la mejora que mostró el equipo en el segundo tiempo de aquel partido, especialmente tras los cambios realizados por el cuerpo técnico.
#TorneoMercadoLibre | Apertura— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) March 15, 2026
ð Lista de convocados
Estos son los futbolistas elegidos por Julio CÃ©sar Falcioni para el encuentro ante Barracas Central, por una nueva fecha del Torneo Apertura.#VamosDecano ð©µð¤ pic.twitter.com/XSQh78lwbY
“Emperador” decidió ratificar el 4-4-2, con Renzo Tesuri flotando detrás de Carlos Abeldaño. La idea es armar un bloque defensivo sólido, y tratar de explotar al máximo cada oportunidad en ataque.
Mientras tanto, la principal incógnita pasa por el banco de suplentes. El delantero Ramiro Ruiz Rodríguez aparece con chances de sumar minutos tras recuperarse de una lesión en la rodilla derecha, por lo que el cuerpo técnico deberá definir quién quedará afuera de la lista definitiva de 23 convocados.
Entre los posibles relevos figuran Tomás Durso, Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván, Kevin Ortiz, Godoy, Alexis Segovia, Lucas Román, Martín Benítez, Nicolás Laméndola, Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz y Manuel Brondo.
Durante la jornada de concentración, además, jugadores y cuerpo técnico siguieron desde sus habitaciones el partido entre Gimnasia de La Plata e Independiente Rivadavia, que terminó con victoria 3-2 para el equipo mendocino. El “Lobo” será el próximo rival de Atlético el viernes en el Monumental.
â½ El plantel de AtlÃ©tico TucumÃ¡n entrenÃ³ este sÃ¡bado en el Complejo JosÃ© Salmoiraghi y quedÃ³ listo para viajar rumbo a Buenos Aires.— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) March 14, 2026
ðªð»El Decano se medirÃ¡ el lunes ante Barracas Central, en un nuevo compromiso del torneo. pic.twitter.com/7M8rzxpyx4
Antes del viaje, Falcioni también participó de un encuentro con socios vitalicios del club, en el que analizó el presente del equipo y compartió algunas de sus ideas futbolísticas. Entre otros aspectos, el entrenador explicó que busca potenciar el juego aéreo mediante la inclusión de futbolistas con mayor presencia física.
Además, remarcó que uno de los principales desafíos del plantel será comenzar a sumar puntos fuera de Tucumán, una deuda pendiente para el equipo en lo que va de la temporada.