Falcioni lo tiene decidido: así formará Atlético para visitar a Barracas Central

En medio de la preparación para el duelo que se disputará desde las 15.30, el entrenador definió que repetirá la misma formación que igualó 1-1 frente a Aldosivi en la fecha anterior. La decisión responde, en parte, a la mejora que mostró el equipo en el segundo tiempo de aquel partido, especialmente tras los cambios realizados por el cuerpo técnico.