Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “Buenos y malos” en el peronismo
Hace 3 Hs

Cuesta enormemente tomar en serio la carta del lector Guardia Bosñac del día 14/03/26 (“La política aplastada por…”). Supuestamente quería reflexionar sobre las inundaciones y el cabezazo de La Madrid pero se extendió por otros temas que él considera que están relacionados. Ya no se limita al “ah… pero Macri” de años anteriores; ahora el relato se extiende al “ah… pero Milei”; “ah… pero el anglosionismo”; “los jubilados”; “la industria”, etc., y, como broche final, nos educa sobre la inteligencia artificial. Imposible considerar seriamente tanto disparate. Lo que deseo es rechazar el burdo argumento con el que pretende convencernos sobre la existencia de un grupo de militantes virtuosos del colectivo peronista, totalmente diferente al grupo vinculado al agresor de La Madrid, del mismo colectivo. Viveza criolla: yo pertenezco al grupo de los buenos y los otros son los malos; pero votamos todos juntos, unidos cantamos la marchita y luego hermanados pasamos por la ventanilla del Estado a sacarles recursos; ¡son geniales! Ya no creemos en ese argumento, señor Guardia Bosñac: son muchos los años en que los supuestos buenos y los malos conviven juntos y se ayudan mutuamente.

Luis Ovidio Pérez Cleip                          

luisperezcleip@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?
1

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas
2

Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas

El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas
3

El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad
4

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados
5

El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas
6

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Más Noticias
¿Cuál es el país en el que los perros pasaron de ser adorados a ser asesinados?

¿Cuál es el país en el que los perros pasaron de ser adorados a ser asesinados?

Matthew McConaughey se puso el traje de Nostradamus e hizo una inquietante predicción sobre el Oscar

Matthew McConaughey se puso el traje de Nostradamus e hizo una inquietante predicción sobre el Oscar

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Si se combina correctamente, el huevo se convierte en un superalimento

Si se combina correctamente, el huevo se convierte en un superalimento

El país más estresado del mundo es Argentina y “el más feliz”, quedó en el segundo puesto del ranking

El país más estresado del mundo es Argentina y “el más feliz”, quedó en el segundo puesto del ranking

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

Comentarios