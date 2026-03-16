Cartas de lectores: “Buenos y malos” en el peronismo

Cuesta enormemente tomar en serio la carta del lector Guardia Bosñac del día 14/03/26 (“La política aplastada por…”). Supuestamente quería reflexionar sobre las inundaciones y el cabezazo de La Madrid pero se extendió por otros temas que él considera que están relacionados. Ya no se limita al “ah… pero Macri” de años anteriores; ahora el relato se extiende al “ah… pero Milei”; “ah… pero el anglosionismo”; “los jubilados”; “la industria”, etc., y, como broche final, nos educa sobre la inteligencia artificial. Imposible considerar seriamente tanto disparate. Lo que deseo es rechazar el burdo argumento con el que pretende convencernos sobre la existencia de un grupo de militantes virtuosos del colectivo peronista, totalmente diferente al grupo vinculado al agresor de La Madrid, del mismo colectivo. Viveza criolla: yo pertenezco al grupo de los buenos y los otros son los malos; pero votamos todos juntos, unidos cantamos la marchita y luego hermanados pasamos por la ventanilla del Estado a sacarles recursos; ¡son geniales! Ya no creemos en ese argumento, señor Guardia Bosñac: son muchos los años en que los supuestos buenos y los malos conviven juntos y se ayudan mutuamente.