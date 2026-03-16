Cartas de lectores: indefendible

Esta semana (9 a 13/03), en Tucumán fuimos golpeados por eventos críticos: las inundaciones, la violencia entre algunos representantes de gobierno y además fuimos espectadores del mal uso del avión presidencial y la novela subsiguiente. El meteoro que golpeó en forma sanguinaria en esta ocasión, más a lo que ya estaban acostumbrados los tucumanos, en especial al sur de la provincia, ya tiene ribetes de indefendible. Ausencia de obras estructurales, y lo único que leemos en noticias es el diagnóstico realizado al respecto por distintas entidades/ profesionales, desde hace décadas. Diagnóstico que se pide desde el Gobierno provincial, en forma reiterada cada cierto número de años y/o inundación. Lo segundo, la violencia. El ataque (¿o respuesta?) de un empleado provincial a un diputado nacional. Indefendible la postura de ambos. Más allá de la situación, que no dudo caótica en esos lugares, pues la provincia desde hace décadas no tiene personal idóneo para trabajar en situaciones de crisis, indefendible la actitud de ambos. Ninguno conservó la serenidad y los buenos modos, más allá de que nada justifica la violencia física, pero también hay otras formas de violencia, que pudimos observar de primera mano en el video viral (el completo). Capítulo aparte la actitud de funcionarios de distintas áreas, como la de los agentes del orden que observaron el hecho violento sin evidenciarse por parte de ellos alguna reacción acorde a la tarea que desempeñan. O la de otros entes, evidenciado en televisión nacional, cuando en canales foráneos comentaban: “los empleados de la provincia que están acá trabajando son los violentos”. Comentario vertido por un periodista, durante la filmación de un rescate en el que todos estaban alterados. Indefendible la violencia, más allá de la desorganización, la angustia, la falta de equipamiento, etc. Totalmente indefendible el mal uso del avión presidencial. Se eligió a este gobierno porque vendió una imagen de “vamos a acabar con la corrupción”.... Ahora nos preguntamos: ¿nos vendieron un buzón? Claro que debemos ser lapidarios ante el primer error. No hay otra opción. Porque votamos este gobierno unidos por el espanto de tanto derroche, tanta corrupción, tanta falta de respeto y humanidad, tanto enriquecimiento ilícito....Y tenemos el deber, no solo el derecho, de oficiar ahora, tempranamente, como el quinto poder. Participar activamente como ciudadanos (dejamos en manos de otros demasiado tiempo) y controlar. Ni un paso atrás. Las generaciones venideras quizás nos agradecerán.