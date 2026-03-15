El tiempo en Tucumán: las lluvias darán una tregua y subirá la temperatura

Después de las catastróficas lluvias registradas en la última semana, el pronóstico del tiempo anuncia un domingo sin precipitaciones y con un leve incremento de la temperatura, que llegaría hasta los 27 °C.
La mañana comenzó con mucha nubosidad y con una temperatura mínima de 20 °C, mientras que la sensación térmica fue de 19 °C. La humedad fue cercana al 90% y en algunas zonas se registraron bancos de neblina.
El cielo podría despejarse levemente hacia el mediodía, mientras que la temperatura subiría hasta los 24 °C. La nubosidad sería de alrededor del 65% mientras que la humedad seguiría por encima del 80%.
Las horas más cálidas se sucederán durante la tarde, cuando se alcance una máxima de 27 °C, con una sensación térmica de 30 °C. La humedad será de al menos un 75%, mientras que la nubosidad descenderá hasta el 49%. Los vientos serán suaves desde el sector sur.
Para la noche se espera que baje la temperatura hasta los 23 °C y que la nubosidad se mantenga alrededor del 35%. La humedad se elevará hasta el 90% y los vientos serán débiles desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se anticipa un lunes soleado y con una máxima de 30 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 35°C. Eso sí, por la noche se esperan tormentas en el oeste y en el sur de la provincia, zonas que fueron afectadas durante la semana pasada.
Para el martes se espera otra jornada calurosa y marcada por la nubosidad y la humedad, que comenzará y terminará con precipitaciones. La temperatura máxima llegaría a los 29 °C.
El miércoles y el jueves la temperatura descendería algunos grados (27 °C), mientras que se anticipan jornadas inestables, con elevada humedad y algunas precipitaciones. Estas condiciones climáticas se repetirían el viernes, aunque la máxima sería de 29 °C.