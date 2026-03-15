Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: las lluvias darán una tregua y subirá la temperatura

La mínima fue de 20 °C. El cielo estará mayormente cubierto. El pronóstico para el inicio de la semana.

ALIVIO. El cese de las precipitaciones permitirá aprovechar de las actividades al aire libre. ALIVIO. El cese de las precipitaciones permitirá aprovechar de las actividades al aire libre. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 2 Hs

Después de las catastróficas lluvias registradas en la última semana, el pronóstico del tiempo anuncia un domingo sin precipitaciones y con un leve incremento de la temperatura, que llegaría hasta los 27 °C. 

La mañana comenzó con mucha nubosidad y con una temperatura mínima de 20 °C, mientras que la sensación térmica fue de 19 °C. La humedad fue cercana al 90% y en algunas zonas se registraron bancos de neblina. 

El cielo podría despejarse levemente hacia el mediodía, mientras que la temperatura subiría hasta los 24 °C. La nubosidad sería de alrededor del 65% mientras que la humedad seguiría por encima del 80%.

Las horas más cálidas se sucederán durante la tarde, cuando se alcance una máxima de 27 °C, con una sensación térmica de 30 °C. La humedad será de al menos un 75%, mientras que la nubosidad descenderá hasta el 49%. Los vientos serán suaves desde el sector sur.

Para la noche se espera que baje la temperatura hasta los 23 °C y que la nubosidad se mantenga alrededor del 35%. La humedad se elevará hasta el 90% y los vientos serán débiles desde el noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se anticipa un lunes soleado y con una máxima de 30 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 35°C. Eso sí, por la noche se esperan tormentas en el oeste y en el sur de la provincia, zonas que fueron afectadas durante la semana pasada. 

Para el martes se espera otra jornada calurosa y marcada por la nubosidad y la humedad, que comenzará y terminará con precipitaciones. La temperatura máxima llegaría a los 29 °C. 

El miércoles y el jueves la temperatura descendería algunos grados (27 °C), mientras que se anticipan jornadas inestables, con elevada humedad y algunas precipitaciones. Estas condiciones climáticas se repetirían el viernes, aunque la máxima sería de 29 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

Lo más popular
The “Pichon” Show
1

The “Pichon” Show

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika
2

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas
3

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán
4

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío
5

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon
6

Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon

Más Noticias
Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

Temporal en Argentina: rigen alertas por lluvias, granizo y viento Zonda

Temporal en Argentina: rigen alertas por lluvias, granizo y viento Zonda

Woodstock, Coachella, Lollapalooza: la historia de los festivales

Woodstock, Coachella, Lollapalooza: la historia de los festivales

The “Pichon” Show

The “Pichon” Show

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas

En Santa Rosa de Leales, una parroquia quedó convertida en centro solidario

En Santa Rosa de Leales, una parroquia quedó convertida en centro solidario

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

Un cumpleaños triste: la historia de Miguel, que perdió todo

Un cumpleaños triste: la historia de Miguel, que perdió todo

Comentarios