Un pastor de ovejas llamado Constantin Brancusi

Inspirada en la simbiosis de Brancusi con su tierra natal, la eminente y multipremiada poeta rumana Ana Blandiana le dedicó “La sabiduría de la Tierra”, poema al que estoy tratando de traducir del rumano con estas palabras: “Es grande, difícil de mover y paciente / Si la golpeas, los dolores los siente, pero se calla, / Es grande, por eso puede quedarse inmóvil, / Puede hablar tan sólo una vez en un siglo. / Sabemos que existe, su cuerpo es grande, / Sabemos que nos apoyaría si nos equivocáramos, / Sabemos que no puede morir, que cerca de sus pechos / Podemos volver a ser niños. / Y cuando el aire entre nosotros se vuelva caliente y sedoso / Cuando nos asustemos unos de otros, del viento, / Sabemos que hablará la Sabiduría de la Tierra, / La Sabiduría de esta Tierra”.