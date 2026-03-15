Se construye una épica siniestra con efectos provocantes en el trazado de algunas imágenes potentes; simulacro de la travesía de una experiencia dual, entre la resistencia de un “cuerpo tensado” y la resiliencia “de un ala que muta en flor”; “dolor sin complacencias” dice en el prólogo Sara M. Argüello a fin de representar el caos humano en esas “Piedras de punta afilada”. Versos que “no encuentran el corazón”; exploración de un infierno interior que se materializa en la puesta de una palabra densa, semejando círculos dantescos al incorporar la repercusión aguda del sufrir, pero con el deseo de “sentir la primavera / suspendida en el vientre del lapacho”.