Pedro Saborido: “Cada uno tiene una manera distinta de ser feliz”

Lo concreto es que no hay un único camino posible para hallarla, no hay una fórmula única como la que puede ostentar la bebida cola, sino que va a estar determinada por cada persona e incluso por los momentos de cada una de esas personas. Quizás por eso el último libro del humorista y guionista Pedro Saborido se llame Una historia de la felicidad y no La historia de la felicidad. Amén de que este forme parte de los libros humorísticos que viene editando en el sello Planeta bajo la fórmula “Una historia de/l conurbano, fútbol, amor, la vida en el capitalismo, del peronismo”.

“En algún momento cuando hice el libro sobre el amor, me apareció otro aspecto parecido. Pero la felicidad no circula de la misma manera en la que circula el amor, en las novelas, en canciones, en películas y empecé a pensar en cómo circulaba la felicidad: en tarjetas, en los cumpleaños, en las navidades, y empecé a preguntarme qué cosas hacían feliz a la gente y me di cuenta de que son estados que se alcanzan de distinta manera según las definiciones científicas, que no son exactamente la felicidad, pero se le parecen mucho. Es un tema del que no se habla tanto y todos hablan de ella, entonces como había muchos libros de autoayuda de cómo ser feliz, también observé el de (Gabriel) Rolón que no es de autoayuda pero habla de la felicidad, y la idea del poema de Borges (“El remordimiento”). El poema más famoso de Borges habla de la felicidad y también quizás la canción más popular argentina es “La felicidad” de Palito Ortega, en este caso es gracias al amor. La felicidad tiene mil maneras de llegar y mil maneras de abordarse y cada uno tiene una manera distinta de ser feliz, y a veces la felicidad de uno consiste en la infelicidad del otro porque es un logro que el otro no tuvo, un triunfo sobre un derrotado. Y está el mandato de los padres de ser felices, la necesidad de ser feliz, el consuelo en el medio del capitalismo donde todos la pasamos o mal dependiendo del dinero que tengamos y resulta que el dinero no hace la felicidad, pero su ausencia tampoco”, introduce Saborido en la charla con LA GACETA Literaria.