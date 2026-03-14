Murió el filósofo Jürgen Habermas, uno de los grandes pensadores del siglo 20

Jürgen Habermas, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, murió a los 96 años. El filósofo y sociólogo alemán que elaboró teorías tan revolucionarias como la importancia de la opinión y la "esfera pública", cambió las lentes con las que muchos problemas sociales, políticos y comunicativos eran vistos.
Considerado uno de los estudiosos más influyentes del siglo pasado, el miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt se mantuvo vigente hasta sus últimos años de vida. El intelectual falleció este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, cerca de Múnich, Alemania, donde residía desde 1971, según informó su editorial Suhrkamp en un comunicado junto a la familia.
Jürgen Habermas consiguió el reconocimiento mundial tras incorporarse a la prestigiosa Escuela de Frankfurt, donde se convirtió en el pensador de referencia por sus libros sobre ética y filosofía política. En el último tiempo se mantuvo activo y fue uno de los pocos intelectuales públicos de Alemania que se posicionó regularmente en cuestiones políticas.
Reconocimientos internacionales
Fue galardonado internacionalmente a lo largo de su carrera, con reconocimientos como el Premio Internacional Memorial Holberg de 2007, dotado con unos 520.000 euros. En 2018 recibió el Premio Germano-Francés de Medios de Comunicación y, tras cumplir 90 años al año siguiente, publicó una obra en dos volúmenes y 1700 páginas, "Esto también es una historia de la filosofía", un análisis de la evolución de la racionalidad y la razón humanas que la revista Boston Review calificó de "obra maestra de erudición y síntesis".
En 2021 aceptó y posteriormente rechazó un premio de 225.000 euros de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ante las acusaciones de represión contra la monarquía absolutista del Golfo, consideró que era «incorrecto» aceptar el galardón, ya que lo veía como una contradicción a sus principios de libertad de expresión y debate democrático abierto.
Habermas nació en Düsseldorf en 1929. De joven se interesó por los problemas sociales y, tras estudiar filosofía, economía y literatura alemana, trabajó primero como periodista independiente.
El legado de las teorías de Habermas
Se doctoró en filosofía en Bonn en 1954. Su tesis postdoctoral de 1961, Strukturwandel der Öffentlichkeit (publicada en traducción al inglés en 1989 como La transformación estructural de la esfera pública), sigue siendo una obra pionera que explora la evolución y la importancia del juicio ciudadano y el espacio deliberativo en las sociedades democráticas.
En 1971 se trasladó a Starnberg, cerca de Múnich, donde dirigió hasta 1981 el Instituto Max Planck para la Investigación de las Condiciones de Vida del Mundo Científico-Técnico. En su etapa final allí publicó su obra principal, Teoría de la acción comunicativa. En 1983 regresó a Fráncfort, donde volvió a titularizar una cátedra de Filosofía hasta su jubilación en 1994.
Habermas transformó la vida política en Alemania
Sus teorías, que además promovían una democracia sólida y abierta, moldearon la Alemania de posguerra, como afirmaron desde la DW. Los ciudadanos ya no recibirían órdenes desde arriba; por el contrario, se les animaría a intervenir en la arena pública, a expresar sus posturas abiertamente y a integrarlas a un debate amplio que buscara un compromiso aceptable.
Con más de 90 años, la bibliografía secundaria sobre la obra de Habermas abarca más de 14.000 libros y artículos, incluyendo numerosas tesis doctorales. El autor fue catalogado como el séptimo académico más citado en humanidades y ciencias sociales por The Times Higher Education Guide.