Murió el filósofo Jürgen Habermas, uno de los grandes pensadores del siglo 20

Reconocimientos internacionales

Fue galardonado internacionalmente a lo largo de su carrera, con reconocimientos como el Premio Internacional Memorial Holberg de 2007, dotado con unos 520.000 euros. En 2018 recibió el Premio Germano-Francés de Medios de Comunicación y, tras cumplir 90 años al año siguiente, publicó una obra en dos volúmenes y 1700 páginas, "Esto también es una historia de la filosofía", un análisis de la evolución de la racionalidad y la razón humanas que la revista Boston Review calificó de "obra maestra de erudición y síntesis".