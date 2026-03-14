Colapinto da un gran salto en las clasificatorias y largará 12° en Shanghái
Tras un viernes difícil en la Sprint, Franco Colapinto destrabó el rendimiento de su Alpine y quedó a solo cinco milésimas del top 10 en la clasificación de la carrera principal, mostrando que puede pelear de igual a igual con Pierre Gasly.
Franco Colapinto cerró el viernes en Shanghái con preocupación y frustración. La diferencia de casi un segundo que le había sacado Pierre Gasly en la carrera de Sprint no podía explicarse solo por la falta de experiencia del argentino en el circuito chino. Decidido a revertir la situación, Colapinto se arremangó y trabajó junto a los ingenieros de Alpine para intentar mejorar su rendimiento de cara a la carrera principal del domingo.
El A526 del argentino tuvo varios problemas durante el fin de semana, incluyendo un fallo en la caja de cambios que obligó al equipo a montar una de repuesto con distinta carga aerodinámica en el tren trasero. Además, el subviraje que arrastra desde Australia y la configuración de los dos primeros sectores de Shanghái complicaron todavía más su desempeño. Sin embargo, en la clasificación del sábado, Colapinto logró destrabar el auto y mostró un salto de rendimiento significativo.
Durante la Q1, el argentino necesitó tres juegos de neumáticos blandos para completar su mejor vuelta de 1m33s616, superando a su compañero Pierre Gasly, quien marcó 1m33s788. La gran diferencia estuvo en el uso eficiente de los neumáticos, ya que Gasly solo utilizó un juego nuevo en el intento final, mientras que Colapinto exprimió todos los disponibles.
En la Q2, Colapinto realizó dos intentos con neumáticos blandos nuevos, alcanzando 1m33s357 y quedando 12º, a solo cinco milésimas de Isack Hadjar, que cerró el top 10. El argentino mejoró especialmente en los dos primeros sectores, mientras que el tercer sector fue el que mejor se le ajustó al Alpine, permitiéndole superar a Gasly en velocidad relativa.
ð| DeclaraciÃ³n de Franco Colapinto post clasificaciÃ³n pic.twitter.com/8ovToDYEQb— Colapinto Newsð¦ð· (@Colapinto_news) March 14, 2026
Finalizada la qualy, Colapinto recibió un reconocimiento especial de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien lo abrazó en señal de apoyo por el trabajo realizado y el manejo de un auto complicado. Este gesto no es habitual en el italiano, y refleja la valoración del equipo por el esfuerzo del piloto bonaerense.
En sus declaraciones tras la clasificación, Colapinto reconoció la mejora y la diferencia mínima que lo separó del top 10: “Mejoramos. Sabemos donde nos falta y es algo que tenemos claro con el equipo. Fue una qualy buena. Cuando tratás de buscarlo y se da esa diferencia tan chica te dá bronca”, exclamó. También agregó sobre la preparación para la carrera: “Hay que tratar de laburar para mañana, entender que hay que mejorar”, reflexionó.
Con Gasly partiendo séptimo y Colapinto 12º, Alpine encara la carrera principal con expectativas de sumar puntos. La actuación del argentino demuestra que, pese a los problemas del viernes, puede competir de igual a igual con rivales de primer nivel y aprovechar las oportunidades que presente la pista en Shanghái.