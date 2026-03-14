Colapinto da un gran salto en las clasificatorias y largará 12° en Shanghái

En sus declaraciones tras la clasificación, Colapinto reconoció la mejora y la diferencia mínima que lo separó del top 10: “Mejoramos. Sabemos donde nos falta y es algo que tenemos claro con el equipo. Fue una qualy buena. Cuando tratás de buscarlo y se da esa diferencia tan chica te dá bronca”, exclamó. También agregó sobre la preparación para la carrera: “Hay que tratar de laburar para mañana, entender que hay que mejorar”, reflexionó.