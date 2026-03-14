Hockey: la médica que vive entre guardias y entrenamientos

“Desde los cinco años juego en el club; el hockey es toda mi vida”, cuenta Martina a LA GACETA. Su historia no es casual: viene de una familia en la que el palo y la bocha están en el ADN. Sus padres se conocieron en una cancha y sus abuelos también fueron parte de esta mística. Pero el camino fue sacrificado. “Vi a mi hermana tener que dejar el deporte en tercer año porque la carrera te consume. Yo me propuse que, como sea, me iba a organizar para no dejar lo que me divierte por la facultad”, relata.