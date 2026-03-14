Argentina sigue certificada libre de fiebre aftosa

La estrategia, definida por el Programa Nacional de Fiebre Aftosa del organismo sanitario, consiste en identificar una cantidad determinada de terneros jóvenes (centinela) que no hayan sido vacunados y representen una población de alto valor epidemiológico. Cuando estos alcanzan entre 6 y 12 meses de edad, se les realiza una toma de muestra para su posterior análisis, a los fines de determinar la ausencia de circulación del virus de la fiebre aftosa en bovinos sin inmunización ubicados en la zona libre con vacunación (zona centro-norte y cordón fronterizo, ahora fusionadas).