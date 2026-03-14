Argentina sigue certificada libre de fiebre aftosa

En enero y febrero, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) intensificó sus acciones de vigilancia epidemiológica para la prevención de la fiebre aftosa mediante el muestreo serológico en terneros centinela, una herramienta que permite certificar sanitariamente en la Argentina la ausencia de circulación viral y sostener el estatus de libre.
Durante el primer bimestre del 2026, veterinarios de los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur, Córdoba, Corrientes-Misiones, Cuyo, Chaco-Formosa, Entre Ríos, La Pampa-San Luis, Metropolitano, NOA Norte, NOA Sur y Santa Fe del Senasa efectuaron este procedimiento en más de 700 bovinos, lo que implicó la visita y el recorrido de 51 establecimientos ganaderos situados a lo largo y ancho de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.
La estrategia, definida por el Programa Nacional de Fiebre Aftosa del organismo sanitario, consiste en identificar una cantidad determinada de terneros jóvenes (centinela) que no hayan sido vacunados y representen una población de alto valor epidemiológico. Cuando estos alcanzan entre 6 y 12 meses de edad, se les realiza una toma de muestra para su posterior análisis, a los fines de determinar la ausencia de circulación del virus de la fiebre aftosa en bovinos sin inmunización ubicados en la zona libre con vacunación (zona centro-norte y cordón fronterizo, ahora fusionadas).
Una vez finalizada la vigilancia, los profesionales del Senasa vacunan a los terneros, incorporándolos al esquema sanitario general de la unidad productiva, conforme a lo establecido por el plan y dando continuidad a la estrategia de vacunación implementada en cada región del país.
El muestreo en terneros centinela tiene continuidad desde el año 2018 hasta la actualidad. Durante este período, se recolectaron más de 41.000 muestras que arrojaron resultado negativo en todos los casos, lo que demuestra la ausencia de circulación del virus y la solidez de la vigilancia permanente que implementa el organismo sanitario.