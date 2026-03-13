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Restablecen el servicio móvil en La Madrid tras el temporal que dejó a la localidad anegada y sin luz

Un operativo especial permitió recuperar la conectividad móvil en La Madrid, Tucumán, tras la grave contingencia climática que afectó a la región y dejó a la localidad completamente inundada y sin suministro eléctrico.

CON LANCHAS. Rescastistas voluntarios trabajaron durante dos días para ayudar a los damnificados de La Madrid. CON LANCHAS. Rescastistas voluntarios trabajaron durante dos días para ayudar a los damnificados de La Madrid. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 3 Hs

La localidad de La Madrid logró recuperar el servicio de telefonía móvil luego del fuerte temporal que provocó inundaciones generalizadas y dejó a la zona sin energía eléctrica.

Ante la grave contingencia climática, la empresa de telecomunicaciones desplegó un operativo especial de emergencia con el objetivo de restituir y sostener la conectividad en la región, una herramienta clave para la comunicación de los vecinos en medio de la crisis.

El trabajo se llevó adelante en coordinación con distintos organismos del Gobierno provincial, entre ellos Defensa Civil de Tucumán, la Policía de Tucumán, el Ministerio del Interior de Tucumán y autoridades comunales. Gracias al apoyo logístico brindado por estas instituciones, los equipos técnicos pudieron acceder a la localidad en condiciones seguras y realizar las tareas necesarias para restablecer el servicio móvil en todo el distrito.

Para garantizar el funcionamiento de la red en un contexto crítico —marcado por la falta de energía eléctrica— se implementaron maniobras de eficientización energética, que permitieron priorizar la disponibilidad del servicio para la mayor cantidad de usuarios posible.

Desde la compañía informaron que, incluso operando bajo condiciones de emergencia, el servicio llegó a duplicar la cantidad de accesos y el consumo habitual, reflejando la importancia de la conectividad para que los vecinos pudieran comunicarse durante la emergencia.

Actualmente, el personal técnico continúa monitoreando el sistema y ejecutando tareas operativas para sostener la conectividad. Las labores se desarrollan en coordinación permanente con autoridades provinciales, municipales y organismos públicos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los equipos de trabajo y acompañar a la comunidad en medio de esta situación crítica provocada por el temporal en Tucumán.

Ante la grave contingencia climática, la empresa de telecomunicaciones desplegó un operativo especial de emergencia con el objetivo de restituir y sostener la conectividad en la región, una herramienta clave para la comunicación de los vecinos en medio de la crisis.

El trabajo se llevó adelante en coordinación con distintos organismos del Gobierno provincial, entre ellos Defensa Civil de Tucumán, la Policía de Tucumán, el Ministerio del Interior de Tucumán y autoridades comunales. Gracias al apoyo logístico brindado por estas instituciones, los equipos técnicos pudieron acceder a la localidad en condiciones seguras y realizar las tareas necesarias para restablecer el servicio móvil en todo el distrito.

Para garantizar el funcionamiento de la red en un contexto crítico —marcado por la falta de energía eléctrica— se implementaron maniobras de eficientización energética, que permitieron priorizar la disponibilidad del servicio para la mayor cantidad de usuarios posible.

Desde la compañía informaron que, incluso operando bajo condiciones de emergencia, el servicio llegó a duplicar la cantidad de accesos y el consumo habitual, reflejando la importancia de la conectividad para que los vecinos pudieran comunicarse durante la emergencia.

Actualmente, el personal técnico continúa monitoreando el sistema y ejecutando tareas operativas para sostener la conectividad. Las labores se desarrollan en coordinación permanente con autoridades provinciales, municipales y organismos públicos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los equipos de trabajo y acompañar a la comunidad en medio de esta situación crítica provocada por el temporal en Tucumán.

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