Restablecen el servicio móvil en La Madrid tras el temporal que dejó a la localidad anegada y sin luz

El trabajo se llevó adelante en coordinación con distintos organismos del Gobierno provincial, entre ellos Defensa Civil de Tucumán, la Policía de Tucumán, el Ministerio del Interior de Tucumán y autoridades comunales. Gracias al apoyo logístico brindado por estas instituciones, los equipos técnicos pudieron acceder a la localidad en condiciones seguras y realizar las tareas necesarias para restablecer el servicio móvil en todo el distrito.