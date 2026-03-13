Imputaron a un sacerdote tras la descarga eléctrica que dejó a un nene en terapia intensiva

La ciudad de Paraná sigue conmocionada por un grave episodio que terminó con un chico de 12 años internado en terapia intensiva y un sacerdote imputado por la Justicia. El religioso César Jesús Schdmidt fue acusado de intento de homicidio luego de que un portón electrificado de su casa le provocara una descarga a un menor que intentaba recuperar una pelota.