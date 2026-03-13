Secciones
SociedadEstilo de vida

Vuelven las ferias gastronómicas y de artesanos a las plazas y parques este fin de semana

Los feriantes podrán regresar a los espacios públicos de la Municipalidad este domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico.

Vuelven las ferias gastronómicas y de artesanos a las plazas y parques este fin de semana Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Después de fines de semana enteros de lluvias que obligaron a suspender actividades, este sábado y domingo regresarán las ferias en la capital. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán publicó el calendario de este fin de semana. Los emprendedores, artesanos y gastronómicos volverán a apostarse en los espacios verdes de la capital, si las condiciones climáticas lo permiten.

Cómo inscribirse en el padrón dirigido a impulsar a artesanos y emprendedores de Tafí Viejo

Cómo inscribirse en el padrón dirigido a impulsar a artesanos y emprendedores de Tafí Viejo

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana tendrá un día sin precipitaciones. Las ferias municipales fueron programadas para el sábado y el domingo, por lo que tanto el público asistente como los feriantes deberán estar pendientes de las condiciones de cada día.

Para el sábado se anunciaron tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Hay una probabilidad de precipitación de entre el 10 y 40%. El domingo, en cambio, no se esperan lluvias, pero el cielo estará mayormente nublado por la tarde y la noche. Habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones.

Ferias de artesanos y gastronómicos en San Miguel de Tucumán

Los parques El Provincial, Avellaneda, Guillermina y 9 de Julio y uno de los espacios públicos de Manantial Sur estarán ocupados nuevamente por las ferias.

Parque El Provincial

La feria de artesanos estará el sábado 14 y domingo 15 desde las 19 hasta la medianoche en el predio de avenida Roca y Chacabuco.

Parque Avellaneda

El sábado de 19 a 1 y el domingo de 19 hasta la medianoche, el Paseo Gastronómico se instalará en la calle Asunción.

El sábado y domingo desde las 19 hasta la medianoche, la Feria de Emprendedores estará en la avenida Mate de Luna y caminerías centrales del parque.

Parque Guillermina

Desde las 19 hasta la medianoche, la Feria Gourmet se instalará sobre la avenida Mate de Luna y Rufino Cossio este domingo.

Parque 9 de Julio

La feria Quinto Centenario se instalará en la zona de avenida Soldati al 300 este domingo desde las 19 hasta la medianoche.

Barrio Manantial Sur

El sábado y domingo habrá feriantes en el barrio 2500 Viviendas de Manantial Sur, en la avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón, desde las 18 hasta las 23.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
3

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
4

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
5

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados
6

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Más Noticias
¿De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en abril de 2026?

¿De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en abril de 2026?

El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Comentarios