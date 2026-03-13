Vuelven las ferias gastronómicas y de artesanos a las plazas y parques este fin de semana

Después de fines de semana enteros de lluvias que obligaron a suspender actividades, este sábado y domingo regresarán las ferias en la capital. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán publicó el calendario de este fin de semana. Los emprendedores, artesanos y gastronómicos volverán a apostarse en los espacios verdes de la capital, si las condiciones climáticas lo permiten.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana tendrá un día sin precipitaciones. Las ferias municipales fueron programadas para el sábado y el domingo, por lo que tanto el público asistente como los feriantes deberán estar pendientes de las condiciones de cada día.
Para el sábado se anunciaron tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Hay una probabilidad de precipitación de entre el 10 y 40%. El domingo, en cambio, no se esperan lluvias, pero el cielo estará mayormente nublado por la tarde y la noche. Habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones.
Ferias de artesanos y gastronómicos en San Miguel de Tucumán
Los parques El Provincial, Avellaneda, Guillermina y 9 de Julio y uno de los espacios públicos de Manantial Sur estarán ocupados nuevamente por las ferias.
Parque El Provincial
La feria de artesanos estará el sábado 14 y domingo 15 desde las 19 hasta la medianoche en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Parque Avellaneda
El sábado de 19 a 1 y el domingo de 19 hasta la medianoche, el Paseo Gastronómico se instalará en la calle Asunción.
El sábado y domingo desde las 19 hasta la medianoche, la Feria de Emprendedores estará en la avenida Mate de Luna y caminerías centrales del parque.
Parque Guillermina
Desde las 19 hasta la medianoche, la Feria Gourmet se instalará sobre la avenida Mate de Luna y Rufino Cossio este domingo.
Parque 9 de Julio
La feria Quinto Centenario se instalará en la zona de avenida Soldati al 300 este domingo desde las 19 hasta la medianoche.
Barrio Manantial Sur