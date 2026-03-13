Duelo argentino en Indian Wells: Zeballos y Andreozzi van por un lugar en la final de dobles

Dos caminos que se cruzan en el dobles

Tanto Zeballos como Andreozzi comenzaron sus carreras como singlistas y con el paso del tiempo encontraron en el dobles una especialidad en la que pudieron potenciar su rendimiento. El marplatense, de 40 años, construyó una de las duplas más sólidas del circuito junto a Granollers, con la que acumula 15 títulos ATP, incluidos Roland Garros y el US Open.