Duelo argentino en Indian Wells: Zeballos y Andreozzi van por un lugar en la final de dobles

El marplatense jugará junto al español Marcel Granollers frente al porteño, que comparte dupla con el francés Manuel Guinard, en las semifinales del Masters 1000.

QUIERE REPETIR. Horacio Zeballos buscará el pase a la final del dobles en el Masters 1000 de Indian Wells Masters junto al español Marcel Granollers. QUIERE REPETIR. Horacio Zeballos buscará el pase a la final del dobles en el Masters 1000 de Indian Wells Masters junto al español Marcel Granollers.
Hace 2 Hs

El Masters 1000 de Indian Wells tendrá presencia argentina asegurada en la final del torneo de dobles. Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, se enfrentará a Guido Andreozzi, que forma dupla con el francés Manuel Guinard, en un cruce que definirá a uno de los finalistas del certamen californiano.

La semifinal se disputará este viernes en el segundo turno de la cancha principal, cerca de las 17 (hora argentina). El enfrentamiento garantiza que al menos un representante nacional llegue al partido decisivo de uno de los torneos más importantes del circuito.

Zeballos y Granollers, primeros preclasificados del torneo y finalistas de la última edición, alcanzaron esta instancia luego de vencer al alemán Constantin Frantzen y al neerlandés Robin Haase por 6-4 y 6-2.

Por su parte, Andreozzi y Guinard sellaron su clasificación tras superar al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski por 3-6, 6-3 y 10-8 en el super tie-break. Para el argentino se trata de su segunda semifinal en un Masters 1000, luego de la que disputó en Shanghái 2024.

Dos caminos que se cruzan en el dobles

Tanto Zeballos como Andreozzi comenzaron sus carreras como singlistas y con el paso del tiempo encontraron en el dobles una especialidad en la que pudieron potenciar su rendimiento. El marplatense, de 40 años, construyó una de las duplas más sólidas del circuito junto a Granollers, con la que acumula 15 títulos ATP, incluidos Roland Garros y el US Open.

Andreozzi, en tanto, tuvo una extensa trayectoria como singlista -llegó a ser 70° del ranking ATP en 2019- antes de enfocarse en el dobles. Allí logró tres títulos ATP y más de treinta coronas en torneos Challenger, además de debutar recientemente con la Selección Argentina de Copa Davis.

El cruce en Indian Wells, además de definir a uno de los finalistas, enfrentará a dos de los principales especialistas argentinos de la actualidad en una instancia clave del torneo. 

