Horóscopo del 13 de marzo: qué le depara el “día de la mala suerte” a cada signo

Lejos de los mitos de la mala suerte, la astrología propone una jornada de alto rendimiento y equilibrio. Conocé qué dicen los astros y cuáles son tus números de la suerte para hoy.

Horóscopo del 13 de marzo: qué le depara el “día de la mala suerte” a cada signo Foto: El Heraldo
Hace 1 Hs

El viernes 13, al igual que el martes 13, viene cargado de energías que se suponen negativas. Los creyentes se predisponen para recibir algunas malas nuevas y para enfrentar algunas contrariedades. Pero lo cierto es que, para la astrología, no hay vínculo entre el llamado día de la mala suerte y el horóscopo diario.

La Luna se encuentra en un momento favorecedor para gran parte de los signos. Quienes reúnan las energías suficientes transformarán su viernes 13 en un día de alto rendimiento y productividad. El astro nocturno pisa fuerte en tierras de Capricornio. En consonancia con él, está el Sol en Piscis. Juntos crean la armonía, el balance y el equilibrio perfectos para transitar el día.

La consigna del día es: “la verdadera magia ocurre cuando la disciplina se encuentra con la fe; hoy construís tu propio destino con cada decisión”.

Horóscopo para el viernes 13

Aries

Tus números de la suerte son el 1, 10 y 28. Estás transitando los últimos días para concretar un objetivo. La Luna te invita a seguir y sostenerte. Tu resiliencia es importante para diferenciar tu proyecto personal, aunque demore un poco el resultado.

Tauro

Tus números de la suerte son el 5, 14 y 23. Volcá toda tu sabiduría de experiencias pasadas en lo que sea que puedas aplicarla hoy. Alguien del ámbito académico o jurídico te ayudará a dar un paso y desbloquear algo que está en stand by hace rato.

Géminis

Tus números de la suerte son el 8, 17 y 25. Es un día para llevar de cerca el control del dinero y las inversiones que hiciste con otras personas. No dejes nada al azar. Se viene una charla que será un punto bisagra en el resto de tu año.

Cáncer

Tus números de la suerte son el 2, el 11 y el 20. Es un momento importante para enfocarte en la pareja. También será un buen día para todo lo que implique relacionarte con otros, por ejemplo, en lo laboral. Buscá compromisos reales.

Leo

Tus números de la suerte son el 6, 15 y 33. Es tiempo de ordenarte en el trabajo. Prestá atención a tu cuerpo. Limpiá las energías y purgá todo lo que puedas en el día. La organización será la estructura de tu día.

Virgo

Tus números de la suerte son el 3, el 12 y el 30. La Luna favorecerá tu creatividad, que estallará en tu favor. Todas tus creaciones podrán venderse para sacarles partido. En el amor buscás estabilidad y compromiso a largo plazo.

Libra

Tus números de la suerte son el 4, 13 y 22. Tener orden en tus espacios también te dará orden mental. Toca cerrar asuntos familiares y de convivencia. Es un buen día para terminar trámites. La charla familiar también te dará certezas y calma.

Escorpio

Tus números de la suerte son el 3, el 21 y el 39. Es un día ideal para negociar, acordar contratos y establecer límites en cosas que necesitaban ser ordenadas. Tu mente analítica no deja pasar ningún detalle.

Sagitario

Tus números de la suerte son el 2, el 11 y el 20. Prestá atención a las formas de administrar tus recursos. Es un buen momento para pagar deudas y acomodar tus finanzas. Tu verdadera libertad también requiere de una base para partir.

Capricornio

Tus números de la suerte son el 1, 10 y 19. Tus decisiones te permitirán hacer frente a los proyectos que se vienen. La Luna sigue en tu signo y aporta seriedad y respeto. Es un gran día para ponerte al frente de tus grupos.

Acuario

Tus números de la suerte son el 12, 21 y 30. Necesitás procesar muchas cosas antes de lanzarte a lo nuevo. La madurez para cerrar capítulos te dará libertad para iniciar otras etapas a las que deseás ingresar hace tiempo.

Piscis

Tus números de la suerte son el 11, el 22 y el 40. Buscá apoyarte en personas que te ayuden a organizarte. La Luna te ayudará a elegir con qué personas relacionarte. Tus sueños encuentran eco en personas que pueden ayudarte a hacerlos realidad.

