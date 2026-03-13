Horóscopo del 13 de marzo: qué le depara el “día de la mala suerte” a cada signo

La Luna se encuentra en un momento favorecedor para gran parte de los signos. Quienes reúnan las energías suficientes transformarán su viernes 13 en un día de alto rendimiento y productividad. El astro nocturno pisa fuerte en tierras de Capricornio. En consonancia con él, está el Sol en Piscis. Juntos crean la armonía, el balance y el equilibrio perfectos para transitar el día.