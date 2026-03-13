Secciones
DeportesMotores

Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Los pilotos de Ferrari y McLaren protagonizaron un roce en los primeros minutos de la única práctica libre del Gran Premio de China.

INCIDENTE. El momento del contacto entre los vehículos de Lando Norris y Lewis Hamilton | FOTO: @F1 (vía X). INCIDENTE. El momento del contacto entre los vehículos de Lando Norris y Lewis Hamilton | FOTO: @F1 (vía X).
Hace 2 Hs

El comienzo del fin de semana del Gran Premio de China tuvo un momento de tensión apenas iniciada la única práctica libre en el Circuito Internacional de Shanghái. Lewis Hamilton y Lando Norris protagonizaron un leve toque en los primeros minutos de la sesión, en una maniobra que rápidamente quedó bajo la observación de los comisarios.

El incidente ocurrió en la zona de ingreso a la recta principal, cuando ambos pilotos transitaban una de sus primeras vueltas del entrenamiento. La situación generó preocupación momentánea en pista, ya que el contacto fue lo suficientemente cercano como para despertar dudas sobre posibles daños en los monoplazas.

Los comisarios deportivos tomaron nota del episodio y comenzaron a revisar lo ocurrido para determinar si existió alguna maniobra irregular por parte de alguno de los dos pilotos. Por el momento no se informó ninguna sanción ni investigación formal, aunque el hecho quedó registrado dentro de los incidentes de la sesión.

En las imágenes de la transmisión oficial se pudo observar lo ajustado del momento. Norris y Hamilton compartieron espacio en el ingreso a la recta principal y el contacto fue inevitable. El episodio ocurrió en un tramo del circuito donde los autos suelen acelerar fuerte al salir de la última curva, lo que aumenta el riesgo de este tipo de roces cuando varios pilotos coinciden en pista.

A pesar del susto inicial, ambos pilotos pudieron continuar con la práctica y seguir con sus respectivos programas de trabajo. Sin embargo, durante los primeros minutos se generó incertidumbre en los boxes ante la posibilidad de que alguno de los autos hubiera sufrido algún daño tras el toque.

El inicio de la actividad en Shanghái ya había mostrado cierta tensión entre los equipos, con varios pilotos reportando dificultades para encontrar ritmo en los primeros giros. El circuito chino suele exigir mucho a los monoplazas, especialmente en el sector inicial, donde una larga secuencia de curvas obliga a gestionar correctamente los neumáticos y el balance del auto.

Temas ChinaLewis HamiltonFerrariMcLarenShanghaiFórmula 1Lando Norris
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fórmula 1: ¿cuándo vuelve a correr Colapinto luego del GP de Australia?

Fórmula 1: ¿cuándo vuelve a correr Colapinto luego del GP de Australia?

Insólito choque entre compañeros en la Fórmula 3: bandera roja y final anticipado en Australia

Insólito choque entre compañeros en la Fórmula 3: bandera roja y final anticipado en Australia

Oscar Piastri quedó fuera del GP de Australia antes de largar: el insólito choque en la F1

Oscar Piastri quedó fuera del GP de Australia antes de largar: el insólito choque en la F1

El impresionante registro que alcanzó Franco Colapinto en el GP de Australia de la F1

El impresionante registro que alcanzó Franco Colapinto en el GP de Australia de la F1

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Lo más popular
Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas
1

Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas

Si no tenés escaleras en casa, en la ciudad podés hacer el ejercicio que reduce la muerte prematura
2

Si no tenés escaleras en casa, en la ciudad podés hacer el ejercicio que reduce la muerte prematura

Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana
3

Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana

La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026
4

La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026

Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares
5

Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares

Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen
6

Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen

Más Noticias
La marca de colchones Calm abrió una búsqueda para editor de video freelance

La marca de colchones Calm abrió una búsqueda para editor de video freelance

Millonarios más allá de la tecnología: quiénes son y en qué negocios invierten

Millonarios más allá de la tecnología: quiénes son y en qué negocios invierten

Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen

Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen

Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares

Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares

La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026

La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026

Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas

Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas

Los tuiteros festejan su día, que nació con mucho más que 140 caracteres

Los tuiteros festejan su día, que nació con mucho más que 140 caracteres

Los docentes universitarios se unen para debatir sobre sus problemas y su futuro

Los docentes universitarios se unen para debatir sobre sus problemas y su futuro

Comentarios