Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

El comienzo del fin de semana del Gran Premio de China tuvo un momento de tensión apenas iniciada la única práctica libre en el Circuito Internacional de Shanghái. Lewis Hamilton y Lando Norris protagonizaron un leve toque en los primeros minutos de la sesión, en una maniobra que rápidamente quedó bajo la observación de los comisarios.
El incidente ocurrió en la zona de ingreso a la recta principal, cuando ambos pilotos transitaban una de sus primeras vueltas del entrenamiento. La situación generó preocupación momentánea en pista, ya que el contacto fue lo suficientemente cercano como para despertar dudas sobre posibles daños en los monoplazas.
Los comisarios deportivos tomaron nota del episodio y comenzaron a revisar lo ocurrido para determinar si existió alguna maniobra irregular por parte de alguno de los dos pilotos. Por el momento no se informó ninguna sanción ni investigación formal, aunque el hecho quedó registrado dentro de los incidentes de la sesión.
Se tocaron Hamilton y Norris en el comienzo de la Práctica
En las imágenes de la transmisión oficial se pudo observar lo ajustado del momento. Norris y Hamilton compartieron espacio en el ingreso a la recta principal y el contacto fue inevitable. El episodio ocurrió en un tramo del circuito donde los autos suelen acelerar fuerte al salir de la última curva, lo que aumenta el riesgo de este tipo de roces cuando varios pilotos coinciden en pista.
A pesar del susto inicial, ambos pilotos pudieron continuar con la práctica y seguir con sus respectivos programas de trabajo. Sin embargo, durante los primeros minutos se generó incertidumbre en los boxes ante la posibilidad de que alguno de los autos hubiera sufrido algún daño tras el toque.
El inicio de la actividad en Shanghái ya había mostrado cierta tensión entre los equipos, con varios pilotos reportando dificultades para encontrar ritmo en los primeros giros. El circuito chino suele exigir mucho a los monoplazas, especialmente en el sector inicial, donde una larga secuencia de curvas obliga a gestionar correctamente los neumáticos y el balance del auto.