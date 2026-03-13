Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

En las imágenes de la transmisión oficial se pudo observar lo ajustado del momento. Norris y Hamilton compartieron espacio en el ingreso a la recta principal y el contacto fue inevitable. El episodio ocurrió en un tramo del circuito donde los autos suelen acelerar fuerte al salir de la última curva, lo que aumenta el riesgo de este tipo de roces cuando varios pilotos coinciden en pista.