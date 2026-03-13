Kimi Antonelli bajo la lupa tras el susto con Lando Norris en la SQ2

Hasta que los comisarios emitan su veredicto, el suspenso se mantiene. La sanción podría variar desde una simple advertencia hasta una penalización de posiciones que impacte directamente en la salida de la carrera corta del sábado. Mientras tanto, los equipos revisan los datos y ajustan sus estrategias, conscientes de que la clasificación sprint no solo define posiciones, sino que también condiciona los planes de carrera en una pista tan exigente como la de Shanghái.