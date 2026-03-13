Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A
El defensor central de 20 años, con pasado en Atlético y una reciente experiencia en Brasil, se incorporó al plantel que dirige Walter Arrieta. El equipo será reconocido este viernes en la Legislatura por el ascenso y continúa con la preparación mientras avanzan obras en el estadio.
Tucumán Central continúa armando su plantel de cara a una temporada histórica. El club de Villa Alem oficializó la llegada de Fabricio Bedmar, quien se convirtió en el undécimo refuerzo del equipo que se prepara para disputar el Torneo Federal A.
El defensor central, de 20 años, se sumó a los entrenamientos que el plantel realiza en el predio de Bajo Hondo bajo la conducción de Walter Arrieta. Bedmar llega tras haber tenido una breve experiencia en Brasil, donde permaneció alrededor de un mes, y previamente formó parte de las divisiones de Atlético Tucumán.
Su incorporación forma parte de un proceso de fortalecimiento del plantel que el club encaró tras lograr el ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. En ese contexto, la dirigencia buscó sumar variantes en distintas líneas con el objetivo de conformar un equipo competitivo para el nuevo desafío.
Con la llegada del joven zaguero, Tucumán Central ya acumula once incorporaciones para esta etapa de preparación. Bedmar se suma a Tomás García, Nahuel Duarte, Agustín Smith, Ramiro Alderete, Lucas Sánchez, Cristian Farías, Benjamín Ruiz Rodríguez, Daniel Gómez, Brahian Collante y Valentín Montenegro, quienes también fueron confirmados como refuerzos en las últimas semanas.
La base del plantel, sin embargo, se mantiene prácticamente intacta respecto del equipo que consiguió el ascenso. Las únicas bajas confirmadas hasta el momento corresponden al tridente ofensivo que integraban Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, tres futbolistas que fueron parte importante de la campaña anterior.
Mientras el equipo continúa con su preparación, la institución vivirá este viernes un momento especial. A partir de las 9, el plantel y el cuerpo técnico serán recibidos en la Legislatura de Tucumán, donde recibirán un reconocimiento oficial por el logro deportivo obtenido con el ascenso al Federal A.
El homenaje apunta a destacar el crecimiento de la institución y el impacto que tuvo la campaña del “Rojo” dentro del fútbol tucumano. La invitación incluye tanto a los jugadores como al cuerpo técnico que condujo al equipo durante la temporada que culminó con el salto de categoría.
En paralelo a la planificación deportiva, la dirigencia también trabaja en la infraestructura del club. En los últimos días, la presidenta Soledad González recorrió las instalaciones para supervisar el avance de distintas obras que se están realizando en el estadio.
Entre los trabajos que se encuentran en marcha se destacan mejoras en los vestuarios del plantel y también en el sector destinado a los árbitros. El objetivo es adecuar las instalaciones a los requerimientos que exige la competencia en el Federal A. Durante la recorrida, González también agradeció públicamente al ministro Darío Monteros, a quien destacó por el acompañamiento en las gestiones vinculadas a las obras.
La intención de la dirigencia es clara: que Tucumán Central pueda disputar sus partidos como local en su propia cancha. Para ello, el club busca avanzar con distintas mejoras estructurales que permitan cumplir con los estándares solicitados por la categoría.
En ese contexto, la institución también lanzó una campaña para sumar socios que contribuyan al crecimiento del club. La presidenta convocó a los simpatizantes y a la comunidad a colaborar asociándose a Tucumán Central. La cuota mensual fue fijada en 20 mil pesos y los interesados pueden realizar el trámite de lunes a viernes entre las 15 y las 21 en la sede del club. Según explicó la dirigencia, quienes se sumen como socios contarán con distintos beneficios, entre ellos descuentos en las entradas para los partidos.
De esta manera, mientras el plantel continúa incorporando piezas para el nuevo desafío deportivo, la institución también trabaja en consolidar su estructura y fortalecer el vínculo con sus hinchas en una etapa que promete ser una de las más importantes de su historia reciente.