Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

En ese contexto, la institución también lanzó una campaña para sumar socios que contribuyan al crecimiento del club. La presidenta convocó a los simpatizantes y a la comunidad a colaborar asociándose a Tucumán Central. La cuota mensual fue fijada en 20 mil pesos y los interesados pueden realizar el trámite de lunes a viernes entre las 15 y las 21 en la sede del club. Según explicó la dirigencia, quienes se sumen como socios contarán con distintos beneficios, entre ellos descuentos en las entradas para los partidos.